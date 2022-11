Festival MetalDays nič več v Tolminu, razkrili so novo lokacijo

Potem ko so oktobra potrdili, da po 18 letih zapuščajo sotočje Soče in Tolminke, so organizatorji priljubljenega festivala MetalDays sporočili, da bo nova lokacija festivala Velenjsko jezero.

Sredi oktobra so organizatorji poletnega festivala MetalDays dokončno potrdili, da je bila letošnja izvedba ob sotočju Soče in Tolminke zadnja in da odhajajo iz Tolmina.

To je bil največji festival na priljubljenem prizorišču ob tolminskem sotočju, začel se je leta 2004 kot MetalCamp in se nato preimenoval v MetalDays, v zadnjih letih pa je privabil približno 12 tisoč obiskovalcev, je poročala STA.

"Velenje ponuja odlične možnosti za razvoj festivala MetalDays"

Zdaj so organizatorji sporočili, da je nov dom festivala MetalDays postalo Velenje oziroma tamkajšnji nov prireditveni prostor ob Velenjskem jezeru. "Velenje s svojo infrastrukturo ponuja odlične možnosti za razvoj festivala MetalDays, ki bo tako postal še močnejša, bolj obiskana in privlačnejša destinacija za vse metalce s celega sveta, hkrati pa bo s svojo ponudbo in gostoljubjem zadovoljil še tako zahtevnega gosta," so zagotovili organizatorji festivala, ki bo v Velenju prihodnje leto med 31. julijem in 5. avgustom.

Foto: STA

Tolminsko lokacijo so organizatorji festivala zapustili zaradi nesoglasij z občino, je poročala STA. Tolminski občinski svetniki so po tem, ko so se epidemiološki ukrepi letos sprostili, s tem pa festivalom omogočili vrnitev ob sotočje, sprejeli nov režim, s katerim so trajanje glasbenega programa omejili na osem ur dnevno in do največ 1. ure zjutraj. Organizatorji so morali v skladu z njim čez dan zagotoviti tudi prost dostop do območja sotočja.

V Tolminu napovedan nov metalski festival

So pa za Tolmin v prihodnjem letu že napovedali nov metalski festival Tolminator, ki bi upošteval željo občine po največ 5.000 obiskovalcih. Festival je že napovedan za konec julija 2023.

Organizatorji preostalih festivalov, Punk Rock Holiday, Sajeta, Butik in Overjam, si po poročanju STA želijo ostati v Tolminu, čeprav se obeta gradnja obvoznice, ki bo razpolovila dozdajšnje festivalsko prizorišče ob Soči, zlasti del, ki je bil namenjen kampiranju.