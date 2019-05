Evrovizijski trenutek odločitve: Zala in Gašper bosta nastopila deseta #video

Nocoj bomo v Tel Avivu, kjer poteka letošnji izbor Pesem Evrovizije, slišali 26 skladb. Predstavilo jih bodo 20 glasbenikov, ki so si vstopnice za finale izborili na dveh predizborih, Izrael kot letošnja država gostiteljica in "velikih pet", ki za Evrovizijo prispevajo največ sredstev: Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija.

Iz prvega predizbora so se v finale uvrstili Slovenija, Grčija, Belorusija, Srbija, Ciper, Estonija, Češka, Avstralija, Islandija in San Marino, iz drugega pa Severna Makedonija, Nizozemska, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbajdžan, Danska, Norveška, Švica in Malta.

Tako sta Zala in Gašper pojasnila svojo reakcijo po predizboru, ki je mnoge zmotila:

Kaj pravijo stavnice?

Še zadnji pogled na stavnice, preden bodo glasbeniki še zadnjič stopili na oder, razkriva, da letošnji glavni favorit za zmago še vedno trdno vodi. Še več, Nizozemec Duncan Laurence je svojo uvrstitev na stavnicah še izboljšal, napovedujejo mu namreč kar 47-odstotno možnost za zmago.

Sledita Avstralka Kate Miller-Heidke in Švicar Luca Hänni, obema stavničarji pripisujejo po 11 odstotkov možnosti za zmago. Slovenska predstavnika Zalo Kralj in Gašperja Šantla stavnice uvrščajo na 20. mesto.

Finalni večer bo odprla predstavnica Malte, sklenil ga bo predstavnik Španije, Zala Kralj in Gašper Šantl bosta na vrsti deseta. To je vrstni red nastopajočih v finalu:

Malta Albanija Češka Nemčija Rusija Danska San Marino Severna Makedonija Švedska Slovenija Ciper Nizozemska Grčija Izrael Norveška Velika Britanija Islandija Estonija Belorusija Azerbajdžan Francija Italija Srbija Švica Avstralija Španija

Foto: Getty Images

V finalu tudi Madonna

Med četrtkovim predizborom so potrdili, da bo na finalnem večeru kot gostja nastopila tudi pevka Madonna, ki bo na odru v Tel Avivu zapela dve pesmi. Izraelski mediji poročajo, da bosta obe z novega albuma, ki ga bo izdala junija.

Že kmalu po novici, da bo evrovizijsko tekmovanje potekalo v Izraelu, so se pojavili dvomi o uspešnosti organizacije. Številni so zaradi kršenja človekovih pravic Palestincev pozivali k bojkotu tekmovanja, opozarjali pa so tudi na še vedno trajajoč konflikt ter izbruhe nasilja med palestinskimi območji in izraelskimi oblastmi. Kljub nekaterim varnostnim pomislekom tekmovanje v Tel Avivu za zdaj poteka po načrtih. Izrael varnost udeležencev in obiskovalcev med drugim zagotavlja z 20 tisoč policisti, poroča STA.

Preberite tudi: