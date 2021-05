Se bo Ana Soklič uvrstila v finale Evrovizije?

V Rotterdamu na Nizozemskem se je začel 65. izbor za pesem Evrovizije, ki zaradi pandemije covid-19 poteka ob strogih zaščitnih ukrepih. V prvem polfinalu nastopa tudi slovenska predstavnica Ana Soklič, ki ima "štartno številko" dve.

To so nastopajoči v prvem polfinalu:

1 / 16 1. Litva - The Roop 2 / 16 2. Slovenija - Ana Soklič 3 / 16 3. Rusija - Manizha 4 / 16 4. Švedska - Tusse 5 / 16 5. Avstralija - Montaigne 6 / 16 6. Severna Makedonija - Vasil 7 / 16 7. Irska - Lesley Roy 8 / 16 8. Ciper - Elena Tsagrinou 9 / 16 9. Norveška - Tix 10 / 16 10. Hrvaška - Albina 11 / 16 11. Belgija - Hooverphonic 12 / 16 12. Izrael - Eden Alene 13 / 16 13. Romunija - Roxen 14 / 16 14. Azerbajdžan - Efendi 15 / 16 15. Ukrajina - Go_A 16 / 16 16. Malta - Destiny

V sobotni finale se bo uvrstilo po deset držav iz današnjega in četrtkovega predizbora, pridružilo pa se jim bo še velikih pet - Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija - ter Nizozemska kot zadnja zmagovalka.

Okužbe med Poljaki in Islandci

V dvorani nastopajoče spodbuja okoli tri tisoč gledalcev, ki so jim vstop dovolili le z negativnim testom, redno testirajo tudi vseh 39 nastopajočih in člane njihovih delegacij. Prav z rednim testiranjem so v Rotterdamu že "ujeli" nekaj okužb. Te so se pojavile v delegacijah Poljske in Islandije, ki so zdaj zato v karanteni.

Pred nastopom, ki jih čaka v četrtek, jih bodo vse znova testirali, če pa bodo znova odkrili okužbe, ti glasbeniki ne bodo smeli nastopiti v živo, ampak bodo predvajali njihove že posnete nastope.

Foto: NPO/NOS/Avrotros Nathan Reinds

Avstralka bo nastopila "na daljavo"

Enake rezervne posnetke imajo pripravljene za vse nastopajoče, poroča Reuters. Že zdaj je jasno, da v živo ne bo nastopila avstralska predstavnica Montaigne, ki zaradi pandemičnih omejitev ne more pripotovati v Evropo, in bodo zato med nocojšnjim polfinalom predvajali posnetek njenega nastopa.

Avstralke Montaigne v dvorani Ahoy v Rotterdamu ne bo, saj zaradi pandemije ne more pripotovati v Evropo. Foto: Jess Gleeson

"Ko smo se odločili, da se bomo letos vendarle zbrali v Rotterdamu, smo vedeli, da pandemije žal še ne bo konec. Trudimo pa se, da bi čim manj vplivala na nas," je za Reuters dejal izvršni nadzornik izbora Martin Osterdahl.

Preberite še: