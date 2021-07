Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je britanski premier Boris Johnson napovedal, da bo od septembra potrdilo o cepljenju treba pokazati ob vhodu v klube in dvorane, se je oglasil Eric Clapton in dejal, da se s tem ne strinja. Dodal je, da ne bo nastopal tam, "kjer je občinstvo diskriminirano".

"Če ne bo zagotovila, da se bodo koncerta lahko udeležili vsi, si pridržujem pravico do odpovedi," je še povedal 76-letni glasbenik. Njegovo izjavo so na družbenih omrežjih delili številni nasprotniki cepljenja.

Clapton se je maja sicer cepil, da je sporočil, da je imel po cepljenju s cepivom proizvajalca AstraZeneca hudo reakcijo.

Še prej ga čakajo koncerti v ZDA, kjer pa so pravila drugačna. Foto: Reuters

V ZDA so diskriminirani cepljeni z AstraZeneco

Naslednji Claptonov koncert v Veliki Britaniji je načrtovan za maj 2022 v londonski dvorani Royal Albert Hall, kjer pa so že napovedali, da bodo obiskovalci morda morali pokazati potrdilo o cepljenju oziroma prebolelosti ali negativen izvid testa na covid-19.

Septembra ima glasbenik predvidenih osem koncertov v ZDA, kjer trenutno v večini koncertnih dvoran dokazilo o cepljenju ni pogoj za vstop.

Drugače pa je denimo v zvezni državi New York, kjer se koncertov lahko udeležujejo le cepljeni oboževalci, ne pa tisti z AstraZeneco, saj to cepivo v ZDA ni dobilo zelene luči. Novica je nazadnje močno ujezila oboževalce Brucea Springsteena, ki so se veselili njegovega nastopa na Broadwayu.

