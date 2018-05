Druga godba kmalu v Piranu in Ljubljani

Oglasno sporočilo

34. mednarodni festival Druga godba letos pripravlja program, s katerim se lahko ponašamo v svetu. Med 24. in 26. majem v Piran in Ljubljano prihaja 15 izvajalcev, med njimi pop atrakcija Ibeyi in James Holden, trance producent in DJ.

Na Drugi godbi bodo na različnih lokacijah v Piranu in Ljubljani nastopili Ibeyi, James Holden & The Animal Spirits, KOKOKO!, Dirtmusic, Alsarah & The Nubatones, The Brother Moves On, Nadah El Shazly, Los Pirañas, Les Filles de Illighadad, BeatMyth, Fumaça Preta, Olfamoštvo, Ljubojna, Naji feat. N'toko in Chromb!. Poleg pestrega osrednjega drugodbenega glasbenega programa se obetajo tudi raznoliko spremljevalno dogajanje.

Otvoritev osrednjega dela festivala bo v Piranu v četrtek, 24. 5., pripadla makedonski zasedbi Ljubojna. Njihov brezplačni koncert bo na Tartinijevem trgu. Dogajanje se bo nato prestavilo v bližnje skladišče soli Monfort, kjer bo s svojim vzhodnoafriškim retro pop repertoarjem najprej nastopila v Brooklynu delujoča zasedba Alsarah & The Nubatones, nato še hipnotični Dirtmusic.

Druga godba se v petek s polnim programom seli v prestolnico. Dogajanje 25. 5. se začne že pozno popoldne z brezplačnim koncertom glasbenice in producentke Nadah El Shazly na vrtu UC Švicarija v središču parka Tivoli. Večer bo nedvomno zaznamovalo prvo ime letošnje Druge godbe, duo Ibeyi, najatraktivnejši izvajalki elektronskega soula – njuna različica izhaja iz kubanske yoruba tradicije in drugih afro-kubanskih godb. Pop muzika, ki navdihuje z neposrednostjo in ustvarja skupnosti brez predsodkov. Sestri Diaz bosta nastopili na odru Kina Šiške, pred njima pa bo ozračje ogreval iranski underground reper Naji skupaj z N'tokom. Dogajanje drugega dne se nato seli na Metelkovo. V Gali Hali bodo nastopili kongovska glasbena senzacija KOKOKO!, na čelu s producentom débruitom, in južnoafriški kolektiv The Brother Moves On, ki v svojem izrazju glasbo meša s performativno umetnostjo. Channel Zero pa bo gostil atraktiven in nor večer z zasedbama Chromb! in Fumaça Preta.

Zadnji dan bo Drugo godbo z brezplačnim koncertom na vrtu Vodnikove domačije v Ljubljani odprla tuareška glasbena zasedba Les Filles de Illighadad. Večerno dogajanje bo v soboto, 26. 5., potekalo v obeh dvoranah Kina Šiška. V Katedrali bo nastopil James Holden, eden izmed vodilnih in inovativnih (trance) producentov in didžej, tokrat v vlogi vodje banda The Animal Spirits z unikatno zmesjo jazza in elektronske glasbe. Nastopili bodo tudi Los Piraňas s svojim norim, ekstremno plesnim in všečnim tropskim noisom. V Komuni pa se bodo predstavili orkester, sestavljen iz najlepšega nabora slovenskih praktikantov svobodne improvizacije, Olfamoštvo, in dvojec BeatMyth, ki bo poskrbel za enega najbolj plesnih klubskih zaključkov festivala Druga godba v njegovi zgodovini.

Nemudoma po zadnjem koncertu rednega festivalskega dogajanja Druge godbe pa v nedeljo, 27. 5., v Layerjevo hišo v Kranj prihajajo Les Filles de Illighadad, ki bodo sicer nastopili tudi v rednem delu Druge godbe.

Pestro podporno dogajanje

Poleg glasbenih imen z vseh koncev in krajev sveta se Druga godba ponaša tudi z bogatim in pestrim podpornim dogajanjem. Organizator festivala pripravlja pogovore z nastopajočimi izvajalci, zanimiva predavanja, umetniški performans, otroško predstavo in dodatne koncerte.

Celotni program in podporno dogajanje Druge godbe je predstavljen na spletni strani: https://drugagodba.si/line-up/