Bruce Springsteen sporočil, kaj se bo zgodilo z nadaljevanjem njegove turneje

Bruce Springsteen oziroma "The Boss" se bo do leta 2024 posvetil svojemu zdravju. Foto: Profimedia

V sredo je slavni roker Bruce Springsteen prek svojih družbenih profilov sporočil, da je v zadnjih tednih vztrajno okreval zaradi simptomov razjede v želodcu in da bo po nasvetu zdravnika zdravljenje nadaljeval do konca leta, zato bodo vsi njegovi koncerti oziroma preostali datumi na turneji Brucea Springsteena in skupine The E Street Band prestavljeni na leto 2024.

Kot so predstavniki pevca še zapisali v sporočilu za javnost, to velja za vse koncerte, vključno s prestavljenimi v začetku septembra, a da bodo vsi koncerti, ki se bodo odvili v letu 2024, potekali na že prvotno načrtovanih prizoriščih.

Tisti, ki se z že kupljenimi vstopnicami koncertov prihodnje leto vseeno ne bodo mogli udeležiti in so vstopnice kupili pri uradnih podjetjih za prodajo vstopnic, imajo 30 dni, da zahtevajo vračilo kupnine. Kmalu bodo tudi znani novi datumi prestavljenih koncertov, vse že kupljene vstopnice za prestavljene koncerte pa bodo veljale tudi za nove objavljene termine, so še zapisali v sporočilu za javnost.

"Hvala vsem prijateljem in oboževalcem za dobre želje, spodbudo in podporo. Sem na poti okrevanja in komaj čakam, da se vidimo naslednje leto," je v svojem slogu še povedal neuničljivi Springsteen.

Turnejo s skupino E Street Band je 74-letni dobitnik grammyja sicer napovedal februarja in je sledila šestletnemu premoru, njihovemu najdaljšemu po letu 1999.

