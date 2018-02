Britanski zvezdnik ostro nad premierko Thereso May

V Londonu so podelili glasbene nagrade brit - zmagovalca večera sta bila Dua Lipa in Stormzy, ki je med svojim nastopom ostro zbodel britansko premierko.

Dua Lipa in Stormzy, najuspešnejša glasbenika na letošnji podelitvi nagrad brit Foto: Getty Images

Stormzy, eden najbolj prepoznavnih predstavnikov glasbene zvrsti grime, je v sredo zvečer odnesel brita za britanski album leta (za album Gang Signs & Prayer) in za najboljšega britanskega solo izvajalca. S tem je v obeh kategorijah premagal Eda Sheerana, ki so ga tako kot na Grammyjih prezrli tudi na podelitivi domačih britov.

Prav tako dve nagradi je dobila Dua Lipa, pevka kosovskih korenin, ki je odnesla brita za najboljšo britansko solo izvajalko in za najboljšega novega izvajalca.

Eda Sheerana so tako kot na podelitvi grammyjev prezrli tudi na podelitvi britov. Foto: Getty Images

Brita za najboljšo skupino so dobili Gorillaz, najboljši singel je Human, pod katerega se podpisuje Rag'n'Bone Man, najboljša mednarodna izvajalka je Lorde, najboljši mednarodni izvajalec je Kendrick Lamar, najboljša mednarodna skupina pa Foo Fighters.

Podelitev je z nastopom končal zmagovalec večera Stormzy, ki je trenutek izkoristil za več bodic, naperjenih proti britanski premierki Theresi May oziroma njenemu nezadostnemu odzivu na tragični požar v londonski stolpnici Grenfell.

"Ej, Theresa May, kje je denar za Grenfell?" je rapal, britansko vlado je označil za zločince in dejal, da so "preprosto pozabili na Grenfell". "Kriminalci, drznete si nas označiti za divjake, vi bi morali v zapor, vi bi morali plačati odpravnino, morali bi vam požgati dom in potem bi videli, ali prenesete to," je bil oster v svojem nastopu.