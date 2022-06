Beyonce izdala novo pesem, ki zveni precej znano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je napovedala, da bo julija po šestih letih izdala nov album, je Beyonce v noči na torek presenetila in že predstavila prvi singl z novega albuma.

Prisluhnite:

Občinstvo je takoj opazilo, da pesem Break My Soul zveni precej znano, vsebuje namreč dele skladbe Show Me Love, kultne klubske uspešnice iz zgodnjih 90. let.

V pesmi Break My Soul z deli skladbe Explode sodeluje tudi raper Big Freedia, ki je z Beyonce sodeloval že pri njeni uspešnici Formation iz leta 2016.

Izid albuma Renaissance, ki bo njen sedmi studijski album, Beyonce napoveduje za 29. julij.

Preberite še: