Ariana Grande tik pred Grammyji obtožena plagiatorstva #video

Ariano Gradne toži hip hop umetnik DOT, čigar pravo ime je Josh Stone. Trdi, da je refren pevkinega hita z naslovom 7 Rings plagiat refrena njegove skladbe You Need It I Got It. Skoraj identične note in besedilo sta potrdila tudi dva glasbena izvedenca.

Tik pred podelitvijo prestižnih glasbenih nagrad grammy se je zvezdnica Ariana Grande znašla v nadvse neprijetnem položaju. Hip hop umetnik Josh Stone, ki si je nadel umetniško ime DOT, jo toži zaradi kršitve avtorskih pravic.

V tožbi trdi, da je njen glasbeni producent Tommy Brown slišal njegovo skladbo in ključne dele skopiral v pesem za Ariano. Natančneje, ukradli naj bi refren njegove skladbe You Need It I Got It in ga uporabili v pevkinem hitu 7 Rings, ki je med drugim nominiran tudi za dva grammyja, poroča portal Fox News.

Obe skladbi sta pod drobnogled vzela glasbena izvedenca, ki sta potrdila skorajda popolno ritmično ujemanje refrenov, poleg tega je tudi besedilo precej podobno. V refrenu Arianine pesmi 7 Rings se ponavljajo besedne zveze "I want it / I got it / I want it / I got it", medtem ko se refren DOT-ove skladbe glasi "You need it / I got it / You Want It / I Got It".

Arianina skladba Foto: Getty Images

"Dobesedno prav vsaka od 39 uporabljenih not v 7 Rings je z vidika metričnega ujemanja identična 39 notam v I Got It," trditve iz tožbe proti pevki povzema Fox News. "Povedano drugače, ritem in umestitev not ter besedila sta enaka."

Pevka in njeni tiskovni predstavniki se za zdaj na novico o tožbi zaradi kršitve avtorskih pravic še niso odzvali.

Obema skladbama, katerih refrena naj bi bila skoraj identična, lahko prisluhnete spodaj.