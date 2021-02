Ana Soklič bo na Evroviziji zapela Amen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri produkciji skladbe je sodelovalo več kot 60 ljudi. Na velikem evrovizijskem odru jo bo prvič predstavila v prvem predizboru 18. maja.

Zgodovina slovenskih nastopov

Ema običajno predstavi 12 tekmovalcev z 12 pesmimi, žirijo in glasovanjem občinstva, letos pa so jo zaradi trenutnih razmer in lani odpadle Evrovizije, na kateri bi Ana Soklič nastopila s pesmijo Voda, zasnovali drugače, piše STA.

Pred razkritjem skladbe sta voditelja oddaje Lea Sirk in Nejc Šmit popeljala skozi zgodovino najbolj odmevnih slovenskih in jugoslovanskih nastopov, saj letos mineva 60 let od prvega sodelovanja nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije.

V pripravi je načrt B

Nekateri dosedanji predstavniki so se prek videoposnetkov spominjali svojih izkušenj z Evrovizijo in zaželeli vso srečo letošnji predstavnici.

Izvršni producent Evrovizije 2021 Sietse Bakker pa je prek videoposnetka povedal, da pripravljajo t.i. načrt B, po katerem bodo tekmovanje izvedli v prilagojeni obliki, ker ga zaradi zahtevnih razmer po Evropi in svetu ni mogoče izvesti pred 10.000 ljudmi v dvorani. Po njegovih besedah bodo kljub temu poskrbeli, da bo na istem odru v Rotterdamu nastopilo vseh 41 izvajalcev.