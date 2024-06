Čeprav se je v francoskem Lyonu "utrgalo nebo" in je stadion preplavila voda, to ni odvrnilo oboževalcev britanske skupine Coldplay, da bi ostali na koncertu svetovno znanih rockerjev, ki so svoj nastop kljub nalivu vendarle izpeljali.

Svetovno znana zasedba Coldplay se trenutno potepa po evropskih mestih, kjer nastopa v okviru svetovne turneje Music of the Spheres. Nedavno so se zvezdniki mudili v Budimpešti, 22., 23. in 25. junija pa so oziroma bodo nastopili v francoskem Lyonu, kjer pa jih je na prvem koncertu pričakal močan naliv.

Družbena omrežja so preplavile fotografije in videoposnetki, na katerih se oboževalci Chrisa Martina in drugih članov skupine na vse načine poskušajo zaščititi pred neusmiljenim nalivom – s plastičnimi vrečkami, dežnimi plašči in improviziranimi strehami iz različnih materialov.

Na stadionu se je po močnem nalivu začela nabirati voda, kot je bilo razvidno z nekaterih posnetkov, so nekateri obiskovalci koncerta hodili po vodi, ki jim je segala do gležnjev ali še višje. Mnogi so se vdali v usodo, a kljub temu, da so bili premočeni do kože, z navdušenjem pričakali nastop Coldplaya. Kmalu po njihovem prihodu na oder in po začetku koncerta se je namreč začelo jasniti.

Turneja Music Of The Spheres se je sicer začela že marca 2022, letos pa se zaključuje s koncerti na Novi Zelandiji. Od drugih evropskih koncertov bodo nam najbližji koncerti skupine, ki bodo 21., 22., 24. in 25. avgusta na Dunaju.

Oglejte si še: