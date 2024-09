V Nemčiji odkrili do zdaj neznano Mozartovo skladbo

V leipziških mestnih knjižnicah so odkrili do zdaj neznano glasbeno delo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Avstrijski skladatelj je 12-minutno skladbo, ki jo sestavlja sedem miniaturnih stavkov za godalni trio, napisal v zgodnjih najstniških letih.

Notni zapis so katalogizirali kot Serenate ex C iz zbirke Carla Ferdinanda Beckerja v glasbeni zbirki mestnih knjižnic v Leipzigu. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je skladba nastala v obdobju od sredine do konca 60. let 17. stoletja.

Do zdaj neznano delo odkrili med pripravo najnovejše izdaje Köchlovega kataloga

Leta 1756 rojeni Mozart, ki je veljal za čudežnega otroka, je pod očetovim vodstvom začel skladati že zelo zgodaj. Do zdaj neznano delo so odkrili med pripravo najnovejše izdaje Köchlovega kataloga, ki vsebuje najpopolnejši seznam Mozartovih del.

Kot še piše AFP, na novo odkritega rokopisa po besedah strokovnjakov Mozart ni napisal sam, temveč naj bi šlo za kopijo, narejeno približno leta 1780. Ob predstavitvi novega Köchlovega kataloga je v četrtek v Salzburgu godalni trio izvedel skladbo, ki je v katalogu navedena kot Ganz kleine Nachtmusik.

Delo naj bi nastalo pred Mozartovim prvim potovanjem v Italijo

V katalogu je skladba opisana kot ohranjena v enem viru, v katerem navedba avtorja nakazuje, da je bilo delo napisano pred Mozartovim prvim potovanjem v Italijo.

Po besedah Ulricha Leisingerja iz fundacije Mozarteum v Salzburgu so raziskovalci mladega Mozarta do zdaj poznali predvsem kot skladatelja klavirske glasbe, arij in simfonij. Seznam del, ki ga je sestavil Mozartov oče, jih je opozoril na obstoj številnih drugih komornih skladb mladega umetnika, za katere je vse do najnovejšega odkritja veljalo, da so izgubljene.