V Kinu Šiška koncert ob 35-letnici knap'n'roll zasedbe Orlek #foto

Zasavska rock zasedba Orlek, ki v glasbenem izrazu meša tudi harmoniko, pihala, trobila in ljudsko pesem, je 35 let proslavila s koncertom v Kinu Šiška. Sestav devetih mož, ki je nedavno izdal novo ploščo 3.5 polnomastno, je poskrbel za surov, klubski, intimen, a hkrati glasen in pompozen nastop.

Zasedbi, ki je v 35-letni karieri posnela 14 albumov ter imela nešteto koncertov na slovenskih in tujih odrih ter festivalih na več celinah, sta se sinoči v Kinu Šiška med gosti med drugim pridružila Vlado Kreslin in Maja Predatoria.

Orlek so v 35 letih "postali in ostali tisti edinstveni band, ki se ne boji mešati klenega, pokončnega rocka z domačo polko. Band, ki ni pozabil, od kod je prišel in za koga ustvarja. Band, ki je v vseh teh letih ohranil tisto svojo prvinsko naravo, ki ga je proslavila," so svoje ustvarjanje povzeli v skupini.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Skupina je nastala v Zagorju ob Savi konec 80. let minulega stoletja. Brata Tori – Jure in Mitja – ter Ivo Vidergar so v band povabili v Zagorje priseljenega Vlada Poredoša. Prve posnetke so posneli leta 1989 na takratnem radiu Trbovlje in ti štejejo kot uradni začetek skupine. Nekaj let pozneje so koncertni zasedbi dodali še trobila in "Orlek, kot ga poznamo danes, je bil osnovan," so spomnili v skupini.

Njihova prva prepoznavna skladba je bila Laubitch Walz, vseslovensko javnost pa so nase opozorili leta 1995 s skladbo, odo rudarjem in rudarstvu Adijo, knapi, ki je še danes ena njihovih največjih uspešnic. Sledile so Ko so lipe cvetele, Na Kum, Kjer trte rastejo, Kranjski Janez, Moja Boginja, Porno polka, Punca s Šohta, Ko se vino več ne toči, Okna in Perkmandeljc.

Orlek so v 35 letih ob 14 izdanih albumih in več kot 100 avtorskih skladbah odigrali nešteto koncertov na slovenskih odrih, nastopili na tujih festivalih, od Nemčije, Avstrije, Madžarske, Rusije, Makedonije, Poljske pa vse do ZDA in Pakistana ter Avstralije in Kitajske. Koncertirali so tudi po Južni Ameriki ter odigrali množico klubski koncertov, med drugim so nastopili v legendarnem newyorškem klubu CBGB.

Za svoje delo so prejeli vrsto nagrad in priznanj, kot so zlata ptica, zlati petelin, plaketa Slavka Gruma, Poredoš je prejel tudi Ježkovo nagrado. Ob 20-letnici zasedbe je izšla knjiga Zdenka Matoza Orlek – 20 let knap'n'rolla, ob 30-letnici pa dokumentarni film Maje Pavlin v produkciji RTV Slovenija.

Junija izdali novo ploščo

V minulih mesecih so predstavili nekaj priredb svojih najbolj znanih skladb in v začetku junija izdali novo ploščo 3.5 polnomastno. Naslov albuma je v nedavnem intervju za STA pojasnil član zasedbe Mitja Tori. Kot je povedal, številka asociira direktno na tri desetletja in pol, "ampak ko smo marca letos v studiu snemali zadnje skladbe za ta album, nismo imeli prav nobene ideje, kako bi mu dali ime. Potem so nekateri zunaj pili kavo, zraven je bilo mleko 3.5 polnomastno in se nam je zdelo idealno. Jure je potem poslikal še staro rdečo fasado, ki smo jo spremenili v sivo in dodali svoj dizajn. Ker delamo vse z 'žmohtom', na polno, polnomastno, polnomasten rock in vse ostale žanre".