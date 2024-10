Ali En navdušil v Kinu Šiška #foto #video

Glasbenik, rojen kot Ali Džafić, ki se v trenutni inkarnaciji imenuje RecycleMan, je s pomočjo benda, glasbenih kolegov in posebnih gostov odigral skladbe s kultnega albuma in druge uspešnice iz svoje kariere.

Album Leva scena je izšel leta 1994 "in dodobra pretresel glasbo v Podalpju", so zapisali v Kinu Šiška. Po njihovih navedbah je funky hip hop album, sproduciran v vrhunskem stilu, z elementi jazza, rocka in trip hopa, zaznamoval 90. leta minulega stoletja, "urbaniziral slovensko besedo, legitimiral skejtersko pleme in dokazal, da je rap v slovenščini lahko kul".

"Večni komadi, kot so Sirni & mesni, Stremetzsky in naslovni obračun Leva scena, s katerim je Ali En pronicljivo ošvrknil celotno takratno glasbeno sceno, presegajo generacije, tudi tri desetletja pozneje pa zvenijo tako sveže in ostro kot ob izdaji. Leva scena je brezčasna mojstrovina ..." so prepričani v Kinu Šiška, kjer so se plošči poklonili že ob njeni 15-letnici. "Zato se spodobi, da tudi okroglo tridesetko obeležimo tu," so zapisali.

Ali En je z albumom Leva Scena tlakoval pot slovenskim raperjem in hip hoperjem. S svojimi pesmimi je razburil slovensko glasbeno sceno, saj je po lastnih besedah "popljuval 30 slovenskih izvajalcev". K snemanju Leve Scene je Ali En med drugim povabil takrat mladega Klemna Klemna, ki je odrapal prvo kitico skladbe V mestu nekaj dogaja. Pet let po prvencu je Ali En izdal album Smetana za frende, nato pa pod umetniškim imenom Dalaj Eegol še studijska izdelka Red'a'Red (2003) ter D'Rap (2005). Pod imenom RecycleMan je izdal še albuma RecycleMan (2013) in KWA (2020).