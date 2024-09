V 84. letu starosti je umrla legendarna slovenska pevka Irena Kohont-Jamnik, so za 24ur.com potrdili njeni nabližji.

V zadnjih letih je imela Irena Kohont-Jamnik kar nekaj zdravstvenih težav, a je bila njena smrt nenadna in zato nepričakovana, je za omejeni medij povedala družinska prijateljica.

Kohont-Jamnik velja za eno izmed najbolj prepoznavnih pevk obdobja slovenske popevke. Zaslovela je s pesmimi kot so Bil je tako prikupno zmeden, Mamaluk in Povabi me na luno kdaj.

S pesmijo Šel si mimo, za katero je glasbo napisal Jure Robežnik, besedilo pa Elza Budau, je leta 1965 zmagala na slovenski popevki.