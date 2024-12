Top 9 glasbenih daril za božič 2024

Okrasitev božičnega drevesa, filmi, kot je Sam doma, in božične glasbene uspešnice, kot so Last Christmas, Bela snežinka, vse božične skladbe Michaela Bubleja … Ja, vse to spada v ta praznični čas.

Seveda ne moremo mimo nakupovanja božičnih daril, ki pa na žalost marsikomu povzroča povsem nepraznična čustva in stres.

Ne skrbi ...

Da se to ne bo zgodilo tebi, sem se odločil, da ti želim pomagati, zato sem zate na enem kupu zbral kar devet idej za najlepše darilo. Ta bova ločila – glede na želje in potrebe tvojega obdarovanca:

🎁 za predšolske otroke,

🎁 za najstnike,

🎁 odlične ideje za darilo ne glede na starost.

Saj veš – najboljšega instrumenta (darila) ni, obstaja pa najboljši glede na želje in potrebe posameznika. Super! Pa kar začniva.

#1: Darila za najmlajše

Če želiš obdariti svojega predšolskega otroka, potem smukni na našo internetno stran in si v rubriki Otroška glasbila poglej bogato ponudbo kar 28 glasbil, med katerimi zagotovo najdeš najprimernejšega, jaz pa bom izpostavil svoje tri najljubše:

FLIGHT FPS-6V SET TOLKAL je definitivno darilo, ki bo za malo denarja narisalo nasmešek na obrazu tvojemu otroku, ko bo dobil kar šest instrumentov, ki so primerni za otroka in odlični za razvijanje posluha in ritma. Več izveš tukaj.

Zraven je tudi torba za shranjevanje prikupnih instrumentov! Božiček pa mi je prišepnil, da bomo decembra imeli na ta izdelek dodaten popust s kodo, ki ti jo zaupam na koncu članka.

CASIO SA SERIJA OTROŠKI MINI KLAVIATUR je odlična izbira za tiste, ki so jim všeč prstne potegavščine, tvoj otrok bo ob spoznavanju različnih zvokov krepil tudi svoj posluh in ob igri ustvarjal.

Tudi to dobiš ceneje s kodo, tukaj pa si lahko ogledaš še različne barvne kombinacije.

VESTON KUC100 RD UKULELE ni kitara, ampak čisto pravi ukulele! Za to odlično ceno lahko otroku podariš najpopularnejše glasbilo zadnjih nekaj let. Zaradi svoje prikupne majhnosti in preprostosti igranja je odlično darilo, ki bo tvojemu otroku prineslo maksimalni užitek brenkanja na čisto pravi instrument. V preostalih barvah pa lahko izbereš tukaj.

​To je moj jagodni izbor za predšolske otroke, zdaj pa si poglejva naslednje tri ideje za najlepše darilo za malo starejše otroke – tiste, ki kakšen inštrument morda že igrajo ali pa kažejo navdušenje nad glasbo.

Če želiš svojega najstnika ali najstnico razveseliti z instrumentom, je to lahko čudovito darilo.

#2: Top 3 darila za najstnike

Naj ti predstavim top 3 iz mojega izbora, za katere menim, da so med mladimi popolnoma v trendu!

Kot že rečeno, je ukulele trenutno najbolj prodajano glasbilo zadnjih nekaj let predvsem zaradi prikupne majhnosti, praktičnosti ter privlačnega dizajna, zanj pa ti sploh ni treba odšteti veliko denarja. Začeti igrati na ukulele je res preprosto, saj lahko z enim prstom primeš kar tri akorde!

FLIGHT DUC380 Koncert Ukulele za svojo ceno ponuja maksimalni užitek. Na voljo je v treh barvah – Amber, Jade in Coral – ter s tradicionalnim havajskim motivom, ki pripomore k odlični estetiki. Odlična izbira, pri kateri za ceno dobiš maksimalno kakovost.

Da je vse skupaj še slajše, ti ob nakupu podarimo še torbo za ukulele, na naši spletni strani pa najdeš več kot 160 različnih modelov ukulele! Klikni tukaj in si poglej.

CASIO CT-X700 elektronska klaviatura, ki za svojo ceno ponuja izjemno široko paleto ritmov (kar 195) in 600 različnih zvokov, je super izbira tako za vse glasbene navdušence, ki si želijo začeti ustvarjati glasbene aranžmaje, kot tudi za tiste, ki se enostavno želijo začeti učiti klavirskega igranja po ugodni ceni.

Ta model klaviature se lahko pohvali tudi s prefinjeno zasnovanimi zvočniki, ki poskrbijo za super zvočno sliko, ki bo novega lastnika popeljala v magični svet neomejene glasbene ustvarjalnosti.

Če si pripravljen odšteti malo več denarja, pa na naši spletni strani pod rubriko Instrumenti s tipkami najdeš res bogato ponudbo Elektronskih klaviatur, Digitalnih klavirjev ter pribora za instrumente s tipkami.

Če je pri hiši kitarski navdušenec, je kot nalašč darilo zanj JET JJ-255 AKUSTIČNA KITARA, ki je za to ceno super kitara, s prijetnim občutkom ter zvokom. Kitara je v obliki Jumbo, kar pomeni, da zveni zelo glasno in bogato. Vse izvedbe tega modela si lahko ogledaš tukaj.

Da pa se ne bova omejila samo na najstnike in predšolske otroke, sem v naslednji točki pripravil nekaj posebnega ...

#3: Top 3 darila za vsakogar

Ne glede na spol in starost se pri nas zagotovo najde nekaj za vsakega. V naslednji točki sem po mojem mnenju izbral tri darila, s katerimi ne moreš zgrešiti, fino pa je, da veš, za kaj gre.

Za vse, ki iščejo popolno razsvetljavo in učinke za svojo naslednjo zabavo, je BEAMZ MEGA PARTY PACK prava izbira. Ta paket vsebuje vse, kar potrebujete za ustvarjanje nepozabnega vzdušja na kateremkoli dogodku – bodisi za zabave, diskoteke, oder ali celo domačo uporabo.

BEAMZ APOLLO MULTIPOINT LASER prinaša spektakularne rdeče in zelene laserske učinke, ki bodo vsako okolje spremenili v čudovito zvezdno nebo. Z vgrajenim mikrofonom lahko deluje po glasbi ali pa samodejno s programiranimi nastavitvami za še večjo prilagodljivost.

BEAMZ S500 DIMNA NAPRAVA je kompaktna 500 W dimna naprava, ki hitro napolni prostor z dimom, kar bo dodalo skrivnostno in mistično vzdušje vsakemu dogodku. Zaradi kratkega časa ogrevanja je pripravljena za takojšnjo uporabo, prav tako pa vključuje žični daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje.

BEAMZ DJ10 JELLYMOON + RGB LASER zagotavlja živahne laserje RGB, ki s svojimi svetlobnimi učinki pritegnejo pozornost vseh, zato je idealna izbira za ustvarjanje edinstvene atmosfere na vsaki zabavi.

Za vse glasbene navdušence, ki želijo začeti igrati kitaro ali pa iščejo dostopno in kakovostno kitaro, je tu odlična Flight F-230C v rdeči barvi. Gre za akustično kitaro z izrezom, kar omogoča lažji dostop do višjih tonov, zato je primerna za začetnike vseh starosti, ki želijo uživati v učenju in igranju svojih najljubših pesmi.

Kitara je izdelana iz smreke, agatisa in okuma, ki zagotavljajo dober zvok in vzdržljivost, hkrati pa je njena cena prijazna tudi tistim, ki šele začenjajo svojo glasbeno pot. Zaradi svoje kompaktne velikosti in atraktivne rdeče barve je tudi zelo priročna in elegantna. Ne glede na to, ali jo boste uporabljali za igranje ob družinskih večerih ali pa jo nosili s seboj na potovanjih, bo Flight F-230C odlična izbira, ki vam bo prinesla veliko veselja, ne da bi presegla vaš proračun.

Za konec sem prihranil nekaj bolj nenavadnega! Za glasbilo z imenom ustna harmonika si zagotovo že slišal, verjetno pa nisi pomislil, da bi lahko bila ta super božično darilo? Nič zato! Naj ti povem, da ta glasbeni inštrument s svojim posebnim zvokom navdihuje vedno več ljudi. Najbolj mi je všeč, da ti ni treba biti mojster glasbene teorije, da bi iz ustne harmonike izvabil prijetne melodije ... Ustno harmoniko se naučiš igrati po posluhu! Večina modelov je uglašena v določeno lestvico tako, da ti ni treba skrbeti, da bi iz ustne harmonike prišli kakšni neprijetni zvoki. Veliko božičnih in drugih zimzelenih skladb zveni naravnost fantastično na ustno harmoniko.

Pri nas najdeš več kot 200 različnih modelov ustnih harmonik in lahko rečem, da imamo najbolj bogat izbor v vsej Sloveniji.

Če bo tvoj obdarovanec začetnik, je odlična izbira zanj HOHNER 562/20 PRO HARP C Orglice, ki so uglašene na nam najbolj domač C dur in tako najprimernejše za začetnika. Če pa je tvoj obdarovanec že profi, lahko najdeš orglice zanj tukaj.

Tako!

Čestitam, da se ti je uspelo prebiti skozi članek. Predelala sva devet idej za najlepše božično darilo in upam, da so ti moje ideje bile všeč! Kot obljubljeno pa mi je uspelo, da sem v duhu božiča zate izboril darilo.

Dodatni BOŽIČNI popust!

​Ker je glasbilo res najlepše darilo, sem za rokav pocukal našega šefa Bogdana, ta pa je privolil v to, da vseh devet omenjenih artiklov v članku dobiš po božični ceni.

Vse, kar moraš narediti, je, da ob nakupu vpišeš kodo BOZIC10 in si zagotoviš izdelek z desetimi odstotki popusta!

Vabim te v eno izmed naših poslovalnic, kjer ti bodo naši prijazni strokovnjaki z veseljem pomagali najti najlepše božično darilo, tudi tam pa boš dobil popust. Vse, kar moraš narediti, je, da jim poveš, da si prebral ta članek.

Če se ti ne bo uspelo oglasiti v naši trgovini, pa smo ti za pomoč vedno na voljo prek telefona ali e-naslova.

Veselimo se tvojega obiska ali klica. Naj bodo tvoji prazniki polni veselja in radosti, pa tudi čim bolj glasbeno obarvani!

Nejc Grahek, prodajni svetovalec v trgovinah Music Max

P. S. Aja, skoraj bi pozabil!

Naročnik oglasnega sporočila je MUSIC MAX.