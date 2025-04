Preveri 12 velikonočnih ponudb z dodatnim popustom!

Foto: Music Max Flight FES-40 Egg Shaker

Ker za velikonočne praznike ni nič bolj klasičnega kot barvita jajčka, lahko vse skupaj še popestriš z uporabnostjo ...

Shaker jajčka se ne pokvarijo in pridejo vedno prav, kadar je čas, da popestriš ritem glasbe ali pa ustvarjaš magične ritme ...

*20 odstotkov popusta se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max

Flight FPS-10 Komplet Tolkal

Barvitost, ritem in zabava – vse v enem paketu!

Flight FPS-10 je popoln komplet tolkal, ki prinaša veselje do glasbe v vsak dom. Z desetimi različnimi tolkali, zapakiranimi v barvito torbico, je idealno darilo za vse, ki se želijo podati v svet ritma in ustvarjalnosti.

*20-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max

Beamz Mega Party Pack ​

Vsebuje kar tri naprave iz rubrike Oprema za pričaranje magičnega ambienta. Ekskluzivno zgolj dokler ne poide zaloga, po super ceni prejmeš Beamz Apollo Multipoint Laser, Mini Star Ball in dimno napravo S500.

Skratka – vse kar potrebuješ za nepozaben žur do jutranjih ur!

*15-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max Gemini GGO-2650L Bloetooth Party Zvočnik

Gemini GGO-2650L je popoln party zvočnik, ki bo vsak dogodek spremenil v nepozabno doživetje. Z dvesto vati moči in dvojnimi 6,5" nizkotonci poskrbi za globoke base in kristalno čiste visoke tone, ki bodo navdušili vse prisotne.

S prenosno zasnovo in vgrajenimi LED-lučmi ustvari pravo klubsko vzdušje, kjerkoli že si! Poveži se prek Bluetootha, USB, microSD kartice ali radia FM, lahko pa uporabiš tudi vhod AUX za popolno svobodo pri izbiri glasbe. Odlična izbira za razvijanje pevskih sposobnosti otroka!

*20-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max TERRIS TEP1SB Električna Kitara Komplet

Vse, kar potrebuješ za začetek svoje glasbene poti!

Terris TEP1SB je popoln komplet za vse, ki si želijo vstopiti v svet električne kitare. S preprostim igranjem, odličnim zvokom in vsemi dodatki, ki jih potrebuješ, je ta set idealna izbira za začetnike.

Ne čakaj! Odkrij veselje igranja glasbe in naredi prvi korak v svojo glasbeno prihodnost.

*15-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max

VESTON KUC in KUS 100 Ukulele​

Ukulele Veston Kuc ali Kus 100 Ukulele so idealen sopotnik za tvoje glasbene pustolovščine.

Z lahko, a vzdržljivo konstrukcijo vam te ukulele omogočajo, da uživate v svoji glasbi kjerkoli in kadarkoli.

*20-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max

Casio CT-S300 Elektronska Klaviatura

Odlična izbira za tiste, ki želijo obdarovanca razveseliti s praktično klaviaturo, ki bo služila ustvarjanju na vsakem koraku.

Casio CT-S300 je znan po svoji praktičnosti in majhnosti, ob kateri zvok in ustvarjalna izkušnja ne trpita.

*15-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max Vonyx KM01 BT/MP3 Karaoke Mikrofon

Mikrofon omogoča BlueTooth povezavo in je "vse v enem" z vgrajenim zvočnikom.

Omogoča predvajanje skladb prek USB-ključa in MicroSD kartice. Mikrofon je mogoče povezati tudi s pametnim telefonom in tabličnim ali osebnim računalnikom z uporabo BT. Zagotovo odlična odločitev za vse, ki si želijo kompakten karaoke sistem za prepevanje ob svojih najljubših skladbah!

*20 odstotkov popusta se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max Schlagwerk CP80 Rudiments Cajon

Cajon, ki združuje vrhunsko izdelavo z bogatim zvokom, ki pušča svoj odtis.

Z edinstvenim dizajnom in kakovostno konstrukcijo ta cajon omogoča glasbenikom, da izrazijo svoj ritem na popolnoma nov način.

Odličen za začetnike in ljubitelje glasbe, ta cajon prinaša navdihujočo izkušnjo igranja in ustvarjanja glasbe.

*20-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max

Flight F-230 Akustična Kitara Komplet

Najboljši zvok in igralnost v svojem cenovnem razredu!

Flight F-230 je kitara, ki s svojo manjšo velikostjo trupa omogoča udobno igranje tako začetnikom kot otrokom. Zdaj je na voljo v kompletu, ki vključuje vse, kar potrebuješ za svoj glasbeni začetek.

*20-odstotni popust se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max FLIGHT C-100 Klasična Kitara

FLIGHT C-100 Klasična Kitara je sinonim za kakovost po ugodni ceni.

S kombinacijo smrekovega pokrova in mahagonijevega dna kitara ponuja bogat in uravnotežen ton, medtem ko javorjev vrat in kabukalli ubiralka zagotavljata udobno igranje.

Ta kitara je odlična izbira za vsakega glasbenika, ki išče kombinacijo stila, kakovosti in dostopne cene.

*20 odstotka popusta se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Foto: Music Max HOHNER B95850 ALEGRA Kljunasta Flavta

Kljunasta flavta sopran z nemškim prijemom združuje tradicionalni zvok s kakovostno nemško izdelavo.

Z značilnim kljunastim dizajnom in nemškim prijemom ponuja avtentično izkušnjo igranja.

Njena izjemna igrivost in zvok naredita to flavto idealno za ljubitelje tradicionalne glasbe in tiste, ki cenijo vrhunsko izdelavo. Bodite del tradicije s flavto HOHNER ALEGRA!

*20 odstotkov popusta se ti na blagajni upošteva avtomatsko

Naročnik oglasnega sporočila je MUSIC MAX D.O.O.