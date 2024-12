Prednovoletni obred plesne umetnosti

Ob koncu leta se v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma obeta vrhunska umetniška izkušnja – Gran Bolero Gala, prednovoletni obred, ki združuje dve vrhunski plesni skupini: En–Knap Group in Zagrebški plesni ansambel. Pod umetniškim vodstvom priznanega španskega koreografa Jesúsa Rubia Gama bo predstava 29. in 30. decembra pričarala dih jemajoč plesni obred, ki presega meje običajnega gledališkega dogodka.

Tako kot je skladatelj Maurice Ravel s svojo ikonično skladbo Bolero ustvaril glasbeno mojstrovino, je Gran Bolero Gala plesni obred združitve umetniške vizije dveh ansamblov, ki skozi natančno koreografijo ustvarita vznemirljivo plesno skupnost na odru in onkraj njega. V tej nepozabni predstavi šest plesalcev En–Knap Group in šest plesalcev Zagrebškega plesnega ansambla združi moči v sodobnoplesni interpretaciji Ravelove mojstrovine.

Foto: Andrej Lamut / Cankarjev dom

Predstava, ki je prejela izjemne kritike in prestižne nagrade, vključno z nagrado max za najboljšo plesno produkcijo leta 2020, je navduševala občinstvo na najprestižnejših prizoriščih v regiji.

Foto: Andrej Lamut / Cankarjev dom

Ritual, ki spreminja

Gran Bolero Gala ni le predstava, temveč doživetje – plesni ritual, ki združuje telesa in glasbo v ponavljajočem se ritmu, da bi ustvaril skupnost, polno čustev in povezanosti. Osnova koreografije je ponavljajoč se ritem, ki s svojo jasnostjo gradi napetost in občutek kolektivne ekstaze. Gran Bolero Gala presega meje tradicionalnega plesnega dogodka ter je univerzalni jezik gibanja, ki nagovarja človekovo željo po povezanosti, sobivanju in preseganju meja individualnega.

Koreograf Jesús Rubio Gamo o predstavi pravi: "Rad gradim formalne arhitekture telesa, ki čustvom omogočijo, da izbruhnejo. Raziskujem male variacije in podrobnosti v ponavljanju, preizkušam ritmične možnosti preprostih dejanj."

Foto: Jelena Janković / Cankarjev dom

Zaključite leto 2024 z vznemirljivim sodobnoplesnim doživetjem – Gran Bolero Gala 29. in 30. decembra prvič v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Vabljeni k nakupu vstopnic.

Foto: Andrej Lamut / Cankarjev dom

