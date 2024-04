Novi Izganjalci duhov prihajajo v formatu Atmos in so pravi kino spektakel!

Po premiernem koncu tedna v ameriških kinematografih je film zaslužil skoraj polovico svojega proračuna! Osupljivi in kakovostni posebni učinki, slikovita scenografija ter okvir, ki ga ponuja znameniti New York, potegnejo občinstvo naravnost v zgodbo, še zlasti zaradi vrhunskih formatov, kot so IMAX, ScreenX in Atmos.

Film bo v formatih Atmos od 11. aprila na sporedu v kinematografih Cineplexx in Maribox, kjer bodo imeli ljubitelji Izganjalcev duhov priložnost videti, kako se bo mlajši in ​​starejši igralski zasedbi uspelo spopasti z novim zlobnim duhom Garrakom, ki grozi, da bo zamrznil ves svet.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Napovednik prikazuje Trevorja, Phoebe in Garyja nekaj let po tem, ko so se znebili poltergeista v prejšnjem filmu, predstavi pa nam tudi, kaj so stari izganjalci duhov počeli do zdaj ...

Režiser novega filma je Gil Kenan (animirani film Hiša pošasti in božični domišljijski film Deček po imenu Božiček), ki je pri prejšnjem delu Izganjalcev duhov – Zapuščina sodeloval kot scenarist in producent. V glavnih vlogah se vračajo Finn Wolfhard (Netflixova uspešnica Stranger Things in grozljivka Tisto), Mckenna Grace (filma Jaz, Tonya in Stotnica Marvel ter distopična serija Deklina zgodba in Netflixova srhljiva miniserija The Curse of the Hill House) ter Paul Rudd (Marvelov Ant-Man, Voditelj vrača udarec in Jebeš novice ter serija Samo umori v stavbi).

Vrača se tudi originalna zasedba iz prvih dveh filmov! Spet so tu Bill Murray (Charliejevi angelčki, Neskončni dan, Dobrodošli v deželi zombijev ter glas Garfielda v filmih iz let 2004 in 2006), Dan Aykroyd (Pearl Harbor, izvirna zasedba Saturday Night Live) in Ernie Hudson (filma Vran in Roka, ki ziblje zibko ter seriji Oz in Heroji). V novih vlogah pa nastopata Patton Oswalt (serije Dva moža in pol, Domače kraljestvo, BoJack Horseman ter The Sandman in glas v filmu Ratatouille) ter Kumal Nanjiani (Silicijeva dolina, Zona somraka, Welcome to Chippendales in film Večni).

Film Izganjalci duhov: Ledena grožnja bo v naših kinodvoranah od 11. aprila v formatih Atmos, zato je vse, kar vam preostane, samo to, da uživate v spomladanski kinematografski poslastici!



