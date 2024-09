Osma sezona mednarodnega gledališko-sodobnoplesnega abonmaja Veličastni

Gledališki in sodobnoplesni program Cankarjevega doma tudi v novi sezoni abonmaja Veličastni prinaša vrhunce glasbenega in klasičnega gledališča z vsemi mogočimi "križanci". Od oktobra naprej si jih lahko ogledate v največjem kulturnem hramu kot del abonmaja Veličastni.

Hekuba, ne Hekuba Foto: Christophe Raynaud de Lage / Cankarjev dom

Mednarodni gledališki-sodobnoplesni abonma Veličastni že osem let v slovenski prostor prinaša največje spektakle, glasbeno gledališče, klasične gledališke predstave in vse mogoče "križance". Njegov kurator, vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa Andrej Jaklič, je o novi sezoni abonmaja dejal: "Gre za sedem projektov, ki praviloma nastajajo v tujini, vsaki dve leti oziroma odvisno od razmer pa včasih tudi v koprodukciji z domačimi ustvarjalci. Podobno je tudi letos. Mislim, da nam je uspelo najti neko idealno ravnovesje med bolj klasično gledališkimi in pa sodobnoplesnimi projekti."

V začetku oktobra v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma prihaja ena najstarejših in hkrati najuglednejših gledaliških hiš Comédie-Française z delom zvezde evropskega gledališkega prizorišča Tiaga Rodriguesa: Hekuba, ne Hekuba. Predstava je strukturirana kot potovanje skozi čas, strnjeno v en dan, nastala pa je v režiji portugalskega gledališkega režiserja, dramatika in igralca Tiaga Rodriguesa. Ta je znan po združevanju in prepletanju elementov klasične in sodobne dramatike, ki načrtno kršijo in presegajo ustaljene meje gledaliških konvencij. Leta 2021 je bil imenovan za umetniškega vodjo gledališkega festivala v Avignonu, kjer je v začetku letošnjega julija predstavil tudi omenjeno predstavo.

Tiago Rodrigues se je s Hekubo, ne Hekubo predstavil na enem najuglednejših evropskih festivalov, Festivalu v Avignonu. Foto: Christophe Raynaud de Lage / Cankarjev dom

V novembru bo sledil projekt mojstra britanskega sodobnega plesa Wayna McGregorja s predstavo Univerzum: Odisejada temnih kristalov, ki je napeta meditacija o našem poškodovanem planetu in vznemirljiv preplet plesa, poezije, filma in glasbe.

Wayne McGregor, Univerzum: Odisejada temnih kristalov Foto: Andrej Uspenski / Cankarjev dom

Malo pred koncem leta pa v goste prihaja španski koreograf Jesús Rubio Gamo, ki je razplesal skupino En-Knap in Zagrebški plesni ansambel z Gran Bolerom. Predstava je velika koprodukcijska priredba in nadgradnja uprizoritve, ki je bila narejena za dva španska ansambla in je bila deležna izjemnih kritik in požela številne nagrade. Med drugimi je predstava prejela nagrado MAX (špansko nagrado za uprizoritveno umetnost) kot najboljša plesna produkcija leta 2020. Izvedba je v letu 2023 v sklopu poletne turneje polnila večje poletne odre v regiji. Na odru Gallusove dvorane bo v posebni gala uprizoritvi na sporedu decembra.

Jesús Rubio Gamo & En–Knap Group & Zagrebški plesni ansambel: Gran Bolero Foto: Andrej Lamut / Cankarjev dom

Kot je povedal Andrej Jaklič, so se odločili, da pripeljejo "mednarodno-slovensko koprodukcijo Gran Bolero, v kateri nastopa velika mednarodna zasedba plesalcev, in Gallusova dvorana je zagotovo prostor, kjer bo ta predstava, ki je že bila premierno izvedena, zaživela v svoji polnokrvnosti".

Narodno gledališče Marin Sorescu, Krajova, v sodelovanju s Cheek by Jowl v Cankarjev dom prihaja s Shakespearjevim Hamletom. Foto: Albert Dobrin / Cankarjev dom

V začetku marca bo abonma Veličastni predstavil Hamleta Narodnega gledališča iz Krajove režiserja Declana Donnellana, ki je s scenografom Nickom Ormerodom tudi ustanovitelj in umetniški vodja skupine Cheek by Jowl. Legendarna gledališka ustvarjalca sta v štiridesetletni karieri prejemnika skoraj vseh ključnih svetovnih gledaliških priznanj.

Po dolgih letih odsotnosti se z Grand Theatre Genève vrača koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, ki je novi umetniški vodja briljantnega ženevskega baletnega ansambla. Njegovo delo Ukiyo-e ponuja globoko refleksijo o preživetju za 22 članov Baleta Grand Théâtre iz Ženeve na kulisi premične strukture stopniščnega blodnjaka.

Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui se vrača na oder Cankarjevega doma z delom Ukiyo-e. Foto: Gregory Batardon / Cankarjev dom

V goste prihaja tudi Malandain Ballet iz Biarritza s čarobno baletno produkcijo Pastorala, ki črpa navdih iz pastoralnega žanra, literarne, glasbene in umetnostne tradicije z motivi idilične lepote podeželskega življenja in narave. Malandainova Pastorala je vizualno prevzemajoče in čustveno doživeto raziskovanje naravnega sveta v prepletu prvin klasičnega baleta in sodobnega plesa z nagovarjanjem brezčasne tematike ljubezni, skladnosti in življenjskega kroženja.

Pastorala: Thierry Malandain s svojimi 22 plesalci v razgrinja veličastno in ganljivo popotovanje med sanjsko Arkadijo in nezadržno resničnostjo. Foto: Olivier Houeix / Cankarjev dom

Če je bilo gostovanje skupine Sydney Dance Company Rafaela Bonachele pred šestimi leti za večino še kako prijetno presenečenje, letos prihajajo kot zvezde, ki jim pripada čast zaključka programa. Ime predstave Dvojina odlično pooseblja značaj progama in bistvo odrskega ustvarjanja: iskanje stalnosti ob hkratnem zavedanju minljivosti.

Abonmajsko sezono Veličastnih bo zaključilo gostovanje skupine Sydney Dance Company Rafaela Bonachele: Dvojina Foto: Pedro Grieg / Cankarjev dom

Vabljeni k vpisu abonmaja Veličastni. Abonma lahko vpišete v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) ob delavnikih od 11. do 13. in od 15. do 17. ter uro pred prireditvami.



Spletni nakup na www.cd-cc.si.

Telefon: (01) 2417 299

Elektronski naslov: vstopnice@cd-cc.si

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je CANKARJEV DOM.