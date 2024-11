Predstava je nastala po motivih romana in sociološke študije. Foto: Marko Ercegović / Cankarjev dom

Na oder Linhartove dvorane Cankarjevega doma prihaja v sredo, 27. novembra, ob 19. uri koprodukcija Zagrebškega gledališča mladih in Montažstroja Mladina brez boga. Predstava, ki je nastala v režiji Boruta Šeparovića, je vznemirljiva in v marsičem provokativna, nastala pa je po motivih romana Mladost brez boga Ödöna von Horvátha in sociološke študije Heroji; Množični umori in samomori Franca Biffa Berardija.

V omenjenem romanu Mladost brez boga fantje na šolskem izletu doživijo katarzo v igri moči, ki se konča z umorom. Po drugi strani pa eden izmed Berardijevih junakov, osemnajstletni Eric Harris, von Horváthov imaginarni "trip" prestavi v igranje ultimativne videoigre Doom, v kateri močnejši del človeštva neusmiljeno pokončuje šibkejšega.

Dramatična zgodba o moralnem razpadu in vplivu interneta na mlade generacije

Ključne teme, ki jih obravnava predstava Mladina brez boga, so digitalizacija, spletna družbena omrežja, odtujenost in izoliranost med mladimi, ki pogosto vodijo v duševne bolezni, kot sta depresija in anksioznost. Izjemna igralska zasedba prikaže osamljenost in odtujenosti mladih, ki v sodobni družbi odseva pesimistično realnost, napajano z globalnimi dogodki in osebnimi tragedijami.

Mladina brez boga obravnava pomembne teme, ki so ključne za mladino v sodobnem digitaliziranem svetu. Foto: Marko Ercegović / Cankarjev dom

Kaj narediti, ko se zdi, da se nič ne dogaja

Igralsko zasedbo sestavljajo: Rakan Rushaidat, Lucija Dujmović, Nikolina Prkačin, Ugo Korani, Ivan Pašalić, Bernard Tomić ter Toma Medvešek v alternaciji z Borisom Barukčićem.

Predstava postavlja v ospredje mlade like, depresijo, ki jo povzročajo spremembe v družbenih normah, in vpliv interneta: nasilje, radikaliziranje mladih, vpliv medijev in digitalne kulture ter posledice izobraževalnega in družbenega okolja. Odpira ključno vprašanje, ki nas vse zadeva: kaj narediti, ko se zdi, da se nič ne dogaja.

Foto: Marko Ercegović / Cankarjev dom

Predstava, ki ima od premiere leta 2019 za sabo že pestro popotovanje, je med drugim gostovala tudi na festivalu BITEF ter leta 2020 v spremljevalnem programu Borštnikovega srečanja. V Cankarjevem domu bo na sporedu v sredo, 27. novembra, ob 19. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Naročnik oglasnega sporočila je CANKARJEV DOM.