Mlada slovenska igralka Ana Karneža, ki bo kmalu diplomirala na slavni newyorški akademiji uprizoritvenih umetnosti Julliard, je v začetku maja osvojila prestižno pevsko nagrado lenya fundacije Kurta Weilla. Med 286 kandidati iz 25 držav in ZDA se je najprej uvrstila med 20 polfinalistov in nato v finalu osvojila prvo nagrado.

"Ana Karneža je s prepričljivim nastopom, polnim vsebine in sloga, odnesla prvo nagrado. Od bleščečega vstopa do ganljivega zaključka je njena izjemna poosebitev v štirih izbranih skladbah od Offenbacha do skupine ABBA poskrbela, da je polna dvorana potočila radostne solze," so zapisali na spletni strani tekmovanja Lenya, ki ga prireja fundacija, poimenovana po slavnem nemško-ameriškem skladatelju Kurtu Weillu.

Kot je razvidno iz spletne strani, je prva nagrada vredna 25 tisoč ameriških dolarjev (dobrih 23 tisoč evrov).

"Vsako leto sem sodnikom svetovala: 'Vedeli boste, kdo bi moral zmagati, ker mu bo uspelo spraviti vas v smeh, jok in nato v navdušenje.' Letos je Ana poskrbela, da so se vsi sodniki in verjetno tudi vsi gledalci v dvorani počutili prav tako," je izjavila predsednica fundacije Kurta Weilla in ustanoviteljica tekmovanja, ki poteka že 26 let, Kim Kowalke.

Vsak od finalistov izvedel neprekinjen petnajstminutni program

Vsak od desetih finalistov je pred žirijo treh uglednih umetnikov, ki so jo sestavljali dvakratna dobitnica gledališke nagrade tony Jeanine Tesori, svetovno priznana sopranistka Nicole Cabell in mednarodno priznani režiser in scenarist Tazewell Thompson, izvedel neprekinjen petnajstminutni program s štirimi kontrastnimi točkami.

Tekmovanje Lenya, ki je poimenovano po skladateljevi soprogi Lotte Lenya, nagrajuje nadarjene mlade pevce/igralce, ki so dramatično in glasbeno prepričljivi v repertoarju od opere/operete do sodobnih broadwayskih partitur, s poudarkom na delih Kurta Weilla.

Od ustanovitve leta 1998 je tekmovanje Lenya postalo vodilno pri prepoznavanju in vzgoji nove generacije talentov in vzhajajočih zvezd v svetu opere in glasbenega gledališča.

Karneža nastopila v znani slovenski oddaji

Slovensko občinstvo se umetnice z redko boleznijo - spondilometafizarno hondrodisplazijo - spomni, ko je stara 16 let nastopala v oddaji Slovenija ima talent.

Kasneje se je podala na študij na izpostavo Newyorške univerze v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih, po diplomi leta 2020 pa je dobila štipendijo za študij na Julliardu, kjer je februarja z igro in petjem navdušila s tremi vlogami diplomske predstave njenega letnika v igri Bertolda Brechta Kavkaški krog s kredo.

Na Julliardu bo diplomirala konec meseca, nakar namerava ostati v ZDA, kjer že ima agenta za vloge, ki jih bo dobila ali na odru v New Yorku na Broadwayu ali v Los Angelesu v filmih ali nadaljevankah, je Karneža izjavila za STA.