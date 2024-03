Kako ne seksati na maturantskem izletu

Film z žgečkljivim naslovom, ki je ta konec tedna prišel na sporede kinodvoran, ni pogrošna najstniška komedija, temveč izvirna in pristna drama o pričakovanjih in razočaranjih mladosti.

Zgodba spremlja tri najboljše prijateljice, ki se takoj po srednješolskih zaključnih izpitih odpravijo na žurerske počitnice na Kreto. Popivanje se začne že na letališču, takoj ob prihodu v hotel pa razprave o tem, kako organizirati razporeditev postelj, ko bo katera seksala. A prvo noč ni akcije, saj pretirano uživanje alkohola vodi v slabosti, že drugo jutro pa v bližnjem apartmaju zmačkane spoznajo združljivo skupino žurerjev svoje starosti in tako se začnejo poskusi tkanja romanc.

Poglejte napovednik:

Kako seksati je celovečerni prvenec angleške režiserke Molly Manning Walker, a razgibana in izpiljena vizualna podoba priča, da je zanjo uspešna kariera direktorice fotografije. Film nas postavi v središče z neonskimi lučmi in stroboskopi preplavljene Malie na Kreti, kjer klubi vso noč strežejo najrazličnejše kombinacije alkoholnih pijač in se mladi iz vse Evrope izgubljajo v opojnosti ter prepuščajo ritmom glasbe, vzgibom strasti in pritiskom družbe. Prav zadnji so posebej v ospredju te zgodbe, saj je v središču Tara (Mia McKenna-Bruce), ki edina izmed trojice še ni seksala in jo prijateljici spodbujata, da bo zdaj tudi ona našla koga.

Glamur in beznice s hitro hrano, ki so stalnica vsakega z alkoholom podkrepljenega žuranja. Foto: Fivia

In to se tudi začne dogajati, ko spozna fanta z vzdevkom Jazbec (Shaun Thomas) in tetovažami na vratu. Film prikaže sramežljivo simpatijo, ki se plete med njima, in pritiske okolja nanju, na primer skozi slaboumne izzive in "igre", ki jih organizirajo promotorji, katerih glavni cilj je popiti čim več alkohola ter se vesti kar se da vulgarno. Vse to med njima ustvarja vrzel, kar vzdušje sprevrže iz obetov polne plahe vznesenosti v surovost alkoholne otopelosti.

Pri tem se film povsem izogne vsem patetičnim pastem moralnega grmenja, v katere na primer zaplava Nipkejeva pesem Ina ("Ni ji jasn, kje je, to ni njena posteljnina / njene sanje zdaj postale so tišina."), ampak ponudi povsem realističen razplet, poln ne najboljših odločitev, delnih obžalovanj, preštevilnih cigaret in velikih količin alkohola.

Film prikaže tudi, kako lahko prijateljstvo prinese trenutke sreče tudi v najtemnejših trenutkih. Foto: Fivia

Samo da pomeni da

Manning Walkerjeva je film posnela na podlagi pogovorov s številnimi mladimi, ki so ji podali svoje poglede na spolnost, prijateljstvo, druženje, popivanje in zabavo. To skupaj z intimnostjo iz roke in sredi trušča posnetih kadrov zabav ustvari avtentično podobo in pristen vpogled v življenja in razmišljanja mlade generacije.

Obenem zgodba glavne junakinje vzpostavi tudi, kako in zakaj je pomembno, da "zgolj da pomeni da", kar je usmeritev, ki je nekateri pripadniki številnih generacij ne zmorejo ali nočejo sprejeti. Resda ta film ni namenjen njim – osnovna ciljna skupina so mladi odrasli –, vendar ni dvoma, da bo film z naslovom Kako seksati in s čedno mladenko na plakatu prepričal raznolike gledalce, sploh, ko bo na voljo v pretočnih videotekah. In čeprav filma ne bi mogli označiti za didaktičnega, je to sporočilo podano dovolj jasno, da ga bodo zaznali celo največji čustveni telebani.

Mia McKenna-Bruce pravi, da si je pomagala tudi z izkušnjami in vedenjem svoje 16-letne sestre. Foto: Fivia

Kako seksati utrjuje trend v sodobni britanski kinematografiji, ki jo postavlja na vrh svetovne produkcije. Filmi v tem trendu, omenimo še na primer Po soncu in Vsi mi tujci, prikazujejo izredno osebne zgodbe, ki jih je mogoče aplicirati na nepričakovano širok del družbe, s čimer ti majhni filmi pravzaprav postanejo univerzalni.

Filmi si delijo tudi intimno, impresionistično barvito vizualno podobo, ki črpa iz opusa režiserk Andree Arnold in Lynne Ramsay. Skozi te podobe in podkrepljeno s premišljeno uporabo priljubljene glasbe tem filmom uspe z gledalci vzpostaviti iskren odnos in jim približati vsebino na povsem samosvoj način.

Nežni trenutki, ki se radi prehitro izmuznejo. Foto: Fivia

Ali je film Kako seksati vreden ogleda?

Če niste ljubitelj mladih britanskih turistov – ali kdo sploh je? –, potem je film Kako seksati občasno težko gledati, saj so mlade junakinje in junaki mojstri kričanja, popivanja, plesanja in pijanih karaok, ki smo jim prepogosto priča v turističnih središčih. A mladi so takšni in filmu, ki jih realistično prikaže, tega ne gre zameriti. Predvsem, ker jih prikaže kot celovite osebnosti, s katerimi se kljub objestnemu pijančevanju lahko poistovetimo. Sploh, če se nam uspe spomniti, da smo tudi mi kdaj bili takšni. In to v vseh pogledih.

Kako seksati (How to Have Sex)



Režija: Molly Manning Walker

Igrajo: Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peake, Enva Lewis, Samuel Bottomley.

Žanr: Drama.

Dolžina: 98 minut.

Preberite še: