Široko in Kraljestvo vetrov je francoska animacija s prav posebnim čarom, ki na ravni podob in zgodbe daleč presega hollywoodske izdelke, ki pri nas pritegnejo največ gledalcev. Zgodba o sestrah, ki ju posrka v čarobni svet, je obenem veličastno epska in pristno intimna, tako da se dotakne srca.

Široko in Kraljestvo vetrov se začne v povsem običajnem svetu, kjer Julija in Karmen obiščeta sosedo Nežko, avtorico fantastičnih zgodb o Kraljestvu vetrov. A medtem ko Nežka zadrema, deklici odkrijeta portal v ta domišljijski svet, ki ju posrka in spremeni v mački. Čim prej morata najti pot nazaj, a lokalna bitja so sumničava, zato morata zbrati ves pogum in prebrisanost, da se prebijeta domov.

Samosvoj, a ob ramenih velikanov

Široko in Kraljestvo vetrov je izdatno samosvoj film, vendar se ni mogoče izogniti vzpostavljanju vzporednic z bolj znanimi deli – ne zato, ker bi jih film kopiral, temveč ker je lažje predstaviti njegovo drzno vizijo. Prva vzporednica so vsekakor filmi japonskega studia Ghibli, predvsem oskarjevski Čudežno potovanje Hajaa Mijazakija, vendar ne zgolj zaradi portalne narave prehoda v fantastični svet – pri tem sta si seveda oba blizu tudi s Čarovnikom iz Oza in Alico v čudežni deželi. Veliko bolj ključen je način postopnega prikaza odštekanega sveta skozi otroške oči, ki so hkrati prestrašene, a drzno odločne.

S skrivnostnim gospodarjem vetrov in viharjev se deklici srečata v nekoliko kubistično zasnovani puščavi. Foto: Animateka

Tudi na vizualni ravni ima Široko in Kraljestvo vetrov precej vzporednic z Ghiblijevimi filmi, kar najbolj velja za prikaz domišljijskih podob svojevrstnega sveta, obenem so očitne tudi korenine v Rumeni podmornici Georgea Dunninga, ki je nepozabno oživila istoimensko uspešnico skupine The Beatles. Glede na francosko poreklo ne gre spregledati niti navezave na Hišo pravljic, po knjižni uspešnici Rébecce Dautremer prirejene animacije Dominiqua Monféryja iz leta 2009. Poleg države izvora ju druži tudi nekaj vsebinskih elementov, vendar je novi film animacijsko veliko bolj izpiljen in zastavljen bistveno bolj velikopotezno.

Tudi v čarobnih deželah je zmeraj priložnost za piknik. Foto: Animateka

Brez klasične zgodbe o junaku

Film je režiral Benoît Chieux, za katerega je to prvi samostojni celovečerni projekt, čeprav je bil nominiran za nagrado cezar s kratkim filmom. Kot je razložil, ga pri zgodbi ne zanimajo klasične zgodbe junakov, ki morajo preseči težave, da odkrijejo sami sebe, saj so preveč predvidljive. To je povsem očitno tudi v filmu Široko in Kraljestvo vetrov, kjer se Julija in Karmen nenehno srečujeta z ovirami, ki so pogosto posledica njunih napak, a skozi zgodbo vse bolj ugotavljata, kako pomembni sta druga drugi.

Ob prihodu v Kraljestvo vetrov sta deklici ujeti v nenavadnem in nevarnem ritualu. Foto: Animateka

Še bolj zanimiv je lik naslovnega Široka, gospodarja vetrov, pred katerim trepeta (skoraj) vsa dežela. Ta skrivnostni samotar ima moč nadzora nad viharji, ki pestijo Kraljestvo vetrov, a nihče ne ve, zakaj jih sprošča nad nedolžno ljudstvo. Nihče razen uspešne pevke Selme, ki jo s Širokom druži posebna vez. Ta postane vodička deklic, ko skušata najti pot domov, obenem pa pred njima skriva svoje dejanske korenine.

Film krasno ponazori, da je tudi v najbolj bizarnih okoliščinah zmeraj priložnost za upor proti ustaljenemu redu, če ta ni pravičen. Foto: Animateka

Ali je Široko in Kraljestvo vetrov vreden ogleda?

Vsekakor. Tako pri zgodbi kot na področju animacije je Široko in Kraljestvo vetrov eden najbolj čudovitih filmov, ki jih boste lahko letos videli v kinu. Čeprav so Disneyjevi in DreamWorksovi filmi zabavni in pogosto prikupni, jih ogled filma, kot je ta (in najverjetneje tudi japonski Fant in čaplja, ki prihaja aprila), postavi v pravo perspektivo – ti so zgolj izdelki potrošniške zabavne industrije, medtem ko je to umetnina.

Široko in Kraljestvo vetrov (Sirocco et le Royaume des courants d’air)



Režija: Benoît Chieux.

Glasovi: Primož Pirnat, Maja Kunšič, Lara Wolf, Vesna Pernarčič, Iztok Lužar, Borut Veselko, Gašper Jarni, Niko Novak, Maša Derganc.

Žanr: Animirana domišljijska pustolovščina.

74 minut

