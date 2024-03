Joker Out na turneji po Evropi z novimi skladbami

Skupina Joker Out se do sredine aprila mudi na evropski turneji See You Soon. Začeli so jo pred dnevi v Helsinkih na Finskem, kjer so razprodali dva koncerta, ob tem pa premierno predstavili tudi dve novi skladbi. Obe bosta vključeni na prihajajočem albumu.

V Helsinkih so Joker Out premierno odigrali pesmi z delovnim naslovom Šta bih ja in Bluza, občinstvo pa ju je po navedbah članov sprejelo enako kot njihove najbolj priljubljene skladbe. Pozitiven je bil tudi odziv na internetu, kjer so jih komentatorji pozvali k objavi pesmi, vendar bo na to treba še nekoliko počakati, saj ju bodo posneli po turneji.

Pesmi bosta del novega studijskega albuma, ki ga bodo po zaključku koncertne poti posneli v Hamburgu. Turnejo so sicer začeli 2. marca v Helsinkih, kjer jih je v dvorani House of Culture slišalo kakšnih tri tisoč obiskovalcev. Preko Baltskih držav jih bo pot vodila v Nemčijo, kjer bodo nastopili v Berlinu, Leipzigu, Hamburgu, Kölnu in Münchnu.

Vmes se bodo ponovno vrnili v Skandinavijo z nastopi v Malmu, Göteborgu in Oslu. Po nizozemskem Utrechtu bo sledil postanek v francoski prestolnici ter Antwerpnu, nato v Italiji, kjer jih pričakujejo v Milanu in Padovi.

Turnejo bodo zaključili na Otoku

Ob koncu turneje se bo peterica sredi aprila vrnila tudi na Britansko otočje. Čakajo jih nastopi v londonski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire, kjer so igrali velikani, kot so The Rolling Stones, David Bowie, Prince, Oasis, Pearl Jam, The Who in Elton John, ter v Manchestru in Glasgowu, ki je napovedan kot zadnja postaja 14. aprila.

Skupina se na svoji prvi veliki evropski turneji, v okviru katere bo odigrala 22 koncertov v 13 državah, predstavlja tudi s singlom Everybody's Waiting, ki so ga izdali le dober mesec pred tem. Lani so podpisali pogodbo z booking agencijo Wasserman, ki zastopa umetnike, kot so Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, Imagine Dragons in Lorde ter je aktivna v več kot 30 državah.