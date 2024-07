Hrvaško združenje Zamp je s prodajo glasbenih licenc za dela 11 tisoč domačih in več kot 130 tisoč tujih avtorjev lani ustvarilo dobrih 23,83 milijona evrov prihodkov. To je za dva milijona evrov ali za 8,93 odstotka več kot leto prej. Med najbolj zastopanimi regionalnimi avtorji na Hrvaškem je bil tudi slovenski glasbenik Aleš Vovk - Raay.

Služba za zaščito glasbenih avtorskih pravic (Zamp) Hrvaškega društva skladateljev (HDS) je največjo rast prihodkov avtorjev v preteklem letu zabeležila v kategoriji koncertov (40,3 odstotka) in nastopov (24,4 odstotka), so sporočili iz Zampa. Pri tem so spomnili, da so lani obdelali 38.043 glasbenih dogodkov, ki so se v povprečju vsak dan odvijali v več kot 104 različnih krajih na Hrvaškem.

Precejšnjo, 52,85-odstotno rast so zabeležili tudi pri licenčninah od spletnih in digitalnih pravic, kar so na Zampu pripisali učinkovitemu licenciranju in podpisanim pogodbam s skoraj vsemi pomembnejšimi svetovnimi glasbenimi servisi, ki ponujajo svoje storitve na hrvaškem trgu.

Gibonni vodi na lestvici glasbenikov z največ prodanimi vstopnicami za koncerte na Hrvaškem v letu 2023

S trenutnim več kot desetodstotnim deležem skupnih prihodkov od avtorskih pravic je pretakanje na dobri poti, da kmalu preseže delež prihodkov klasične diskografije ob koncu 90. let prejšnjega stoletja in začetku leta 2000. Prihodki od pravic za mehansko reprodukcijo medtem še naprej padajo, so še sporočili iz Zampa.

Največje zneske so hrvaški avtorji prejeli od združenj, ki uresničujejo kolektivne avtorske pravice v Srbiji, sledijo Črna gora, Nemčija, Velika Britanija in Slovenija.

Med deset najuspešnejših hrvaških avtorjev na digitalnih servisih v prejšnjem letu so se po abecednem redu uvrstili Grgo Šipek Grše, Husein Hasanefendić - Hus, Ivo Jagnjić, Marko Perković Thompson, Mihovil Šoštarić Lockroom, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, Zdenko Runjić in Zlatan Stipišić - Gibonni, ki vodi tudi na lestvici glasbenikov z največ prodanimi vstopnicami za koncerte na Hrvaškem v letu 2023.

Med najbolj zastopanimi regionalnimi avtorji v hrvaškem etru tudi Raay

Šest avtorjev z digitalne lestvice, Hus, Ninčević, zakonca Huljić, Runjić in Gibonni, je tudi na seznamu najuspešnejših hrvaških avtorjev po skupnem zaslužku iz vseh virov prihodkov. Seznam zaokrožajo Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Miroslav Buljan in Neno Belan.

Najbolj zastopani regionalni avtorji v hrvaškem etru so bili medtem Aleš Vovk - Raay in Bojan Vasić, Đorđe Balašević, Marjan Babić in Petar Stokanović. Najbolj predvajana skladba tujih avtorjev na Hrvaškem v letu 2023 pa je bila Flowers Miley Cyrus.

