Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
16. 5. 2026,
22.20

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Evrovizija

Sobota, 16. 5. 2026, 22.20

4 minute

Začel se je veliki finale Evrovizije, kdo bo odnesel zmago?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Evrovizija 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V dunajski Stadthalle se nocoj na 70. izboru za pesem Evrovizije za zmago poteguje 25 držav. Slovenija evrovizijsko tekmovanje letos bojkotira.

Do zdaj so nastopili:

Danska: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" | Foto: Reuters Danska: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Foto: Reuters

Nemčija: Sarah Engels - "Fire" | Foto: Reuters Nemčija: Sarah Engels - "Fire" Foto: Reuters

Izrael: Noam Bettan - "Michelle" | Foto: Reuters Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Foto: Reuters

Belgija: Essyla - "Dancing on the Ice" | Foto: Reuters Belgija: Essyla - "Dancing on the Ice" Foto: Reuters

Albanija: Alis - "Nân" | Foto: Reuters Albanija: Alis - "Nân" Foto: Reuters

Grčija: Akylas - "Ferto" | Foto: Guliverimage Grčija: Akylas - "Ferto" Foto: Guliverimage

Ukrajina: Leléka - "Ridnym" | Foto: Reuters Ukrajina: Leléka - "Ridnym" Foto: Reuters

Avstralija: Delta Goodrem - "Eclipse" | Foto: Reuters Avstralija: Delta Goodrem - "Eclipse" Foto: Reuters

Srbija: Lavina - "Kraj mene" | Foto: Guliverimage Srbija: Lavina - "Kraj mene" Foto: Guliverimage

Malta: Aidan - "Bella" | Foto: Reuters Malta: Aidan - "Bella" Foto: Reuters

Češka: Daniel Žižka - "Crossroads" | Foto: Guliverimage Češka: Daniel Žižka - "Crossroads" Foto: Guliverimage

Bolgarija: Dara - "Bangaranga" | Foto: Reuters Bolgarija: Dara - "Bangaranga" Foto: Reuters

Hrvaška: Lelek - "Andromeda" | Foto: Reuters Hrvaška: Lelek - "Andromeda" Foto: Reuters

Vrstni red nastopajočih:

  1. Danska: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Nemčija: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgija: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albanija: Alis - "Nân"
  6. Grčija: Akylas - "Ferto"
  7. Ukrajina: Leléka - "Ridnym"
  8. Avstralija: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Srbija: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Češka: Daniel Žižka - "Crossroads"
  12. Bolgarija: Dara - "Bangaranga"
  13. Hrvaška: Lelek - "Andromeda"
  14. Združeno kraljestvo: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei"
  15. Francija: Monroe - "Regarde!"
  16. Moldavija: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Poljska: Alicja - "Pray"
  19. Litva: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Švedska: Felicia - "My System"
  21. Ciper: Antigoni - "Jalla"
  22. Italija: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norveška: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Romunija: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Avstrija: Cosmó - "Tanzschein"

Iz nasprotovanja sodelovanju Izraela Evrovizijo letos bojkotira pet držav, in sicer Španija, ki sodi med pet velikih finančnih podpornic tekmovanja, Nizozemska kot šesta največja podpornica, Irska, ki je na samem vrhu po številu zmag v dosedanji zgodovini Evrovizije, ter Islandija in Slovenija.

Oglejte si še:

Telekom Evrovizija
Trendi Zakaj Evrovizije ne moremo gledati na HRT?
Film, Nori kolački, planet tv
Trendi RTV namesto Evrovizije v podporo Palestini, na Planet TV z drugačno potezo
Evrovizija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.