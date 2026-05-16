Začel se je veliki finale Evrovizije, kdo bo odnesel zmago?

V dunajski Stadthalle se nocoj na 70. izboru za pesem Evrovizije za zmago poteguje 25 držav. Slovenija evrovizijsko tekmovanje letos bojkotira.

Vrstni red nastopajočih:

Danska: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Nemčija: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgija: Essyla - "Dancing on the Ice" Albanija: Alis - "Nân" Grčija: Akylas - "Ferto" Ukrajina: Leléka - "Ridnym" Avstralija: Delta Goodrem - "Eclipse" Srbija: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Češka: Daniel Žižka - "Crossroads" Bolgarija: Dara - "Bangaranga" Hrvaška: Lelek - "Andromeda" Združeno kraljestvo: Look Mum No Computer - "Eins, Zwei, Drei" Francija: Monroe - "Regarde!" Moldavija: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finska: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Poljska: Alicja - "Pray" Litva: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Švedska: Felicia - "My System" Ciper: Antigoni - "Jalla" Italija: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norveška: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Romunija: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Avstrija: Cosmó - "Tanzschein"

Iz nasprotovanja sodelovanju Izraela Evrovizijo letos bojkotira pet držav, in sicer Španija, ki sodi med pet velikih finančnih podpornic tekmovanja, Nizozemska kot šesta največja podpornica, Irska, ki je na samem vrhu po številu zmag v dosedanji zgodovini Evrovizije, ter Islandija in Slovenija.

