Zakaj Evrovizije ne moremo gledati na HRT?

Ker RTV Slovenija letošnje Evrovizije ne prenaša, si je torkov predizbor marsikdo ogledal na hrvaški nacionalki, pri drugem predizboru pa je gledalce na tem kanalu pričakalo obvestilo, da je program zatemnjen. Kaj se je zgodilo?

Tako drugega predizbora kot sobotnega finala Evrovizije slovenski gledalci ne bomo mogli gledati na programu HRT, ker je hrvaška radiotelevizija od slovenskih operaterjev v teh terminih zahtevala zatemnitev programa.

Obvestilo, ki je med Evrovizijo na HRT pričakalo naročnike Telekoma Slovenije. Foto: Posnetek zaslona

RTV Slovenija je ob tem za Delo poudarila, da oni zatemnitve na programih drugih izdajateljev v času Evrovizije niso zahtevali.

Evrovizijo si sicer lahko še vedno nemoteno ogledate na avstrijskem ORF ali pa na drugem programu italijanske radiotelevizije Rai, prenos v živo je tudi na platformi YouTube .

