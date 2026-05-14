Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
14. 5. 2026,
21.32

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evrovizija

Četrtek, 14. 5. 2026, 21.32

46 minut

Zakaj Evrovizije ne moremo gledati na HRT?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
televizija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ker RTV Slovenija letošnje Evrovizije ne prenaša, si je torkov predizbor marsikdo ogledal na hrvaški nacionalki, pri drugem predizboru pa je gledalce na tem kanalu pričakalo obvestilo, da je program zatemnjen. Kaj se je zgodilo?

Tako drugega predizbora kot sobotnega finala Evrovizije slovenski gledalci ne bomo mogli gledati na programu HRT, ker je hrvaška radiotelevizija od slovenskih operaterjev v teh terminih zahtevala zatemnitev programa.

Obvestilo, ki je med Evrovizijo na HRT pričakalo naročnike Telekoma Slovenije. | Foto: Posnetek zaslona Obvestilo, ki je med Evrovizijo na HRT pričakalo naročnike Telekoma Slovenije. Foto: Posnetek zaslona

RTV Slovenija je ob tem za Delo poudarila, da oni zatemnitve na programih drugih izdajateljev v času Evrovizije niso zahtevali.

Evrovizijo si sicer lahko še vedno nemoteno ogledate na avstrijskem ORF ali pa na drugem programu italijanske radiotelevizije Rai, prenos v živo je tudi na platformi YouTube.

Oglejte si še:

Film, Nori kolački, planet tv
Trendi RTV namesto Evrovizije v podporo Palestini, na Planet TV z drugačno potezo
Evrovizija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.