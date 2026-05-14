V drugem polfinalnem večeru Evrovizije se za preostalih deset vstopnic za finale poteguje 15 držav, med njimi Luksemburg, ki ga predstavlja pevka slovenskih korenin.

Po prvem predizboru v torek se zdaj v dunajski Stadthalle za vstop v sobotni finale bori še preostalih 15 sodelujočih držav.

Vrstni red nastopajočih:

Bolgarija: Dara - Bangaranga Azerbajdžan: Jiva - Just Go Romunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature Češka: Daniel Žižka - Crossroads Armenija: Simón - Paloma Rumba Švica: Veronica Fusaro - Alice Ciper: Antigoni - Jalla Latvija: Atvara - Ēnā Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem Avstralija: Delta Goodrem - Eclipse Ukrajina: Leléka - Ridnym Albanija: Alis - Nân Malta: Aidan - Bella Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Iz prvega predizbora so se v sobotni finale uvrstili predstavniki Grčije, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Hrvaške, Litve in Poljske, ob njih so v finale neposredno uvrščene Avstrija kot država gostiteljica ter velika četverica Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo.

