Četrtek, 14. 5. 2026, 21.00
56 minut
Drugi polfinale Evrovizije: med nastopajočimi tudi Slovenka
V drugem polfinalnem večeru Evrovizije se za preostalih deset vstopnic za finale poteguje 15 držav, med njimi Luksemburg, ki ga predstavlja pevka slovenskih korenin.
Po prvem predizboru v torek se zdaj v dunajski Stadthalle za vstop v sobotni finale bori še preostalih 15 sodelujočih držav.
Vrstni red nastopajočih:
- Bolgarija: Dara - Bangaranga
- Azerbajdžan: Jiva - Just Go
- Romunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
- Češka: Daniel Žižka - Crossroads
- Armenija: Simón - Paloma Rumba
- Švica: Veronica Fusaro - Alice
- Ciper: Antigoni - Jalla
- Latvija: Atvara - Ēnā
- Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
- Avstralija: Delta Goodrem - Eclipse
- Ukrajina: Leléka - Ridnym
- Albanija: Alis - Nân
- Malta: Aidan - Bella
- Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
Iz prvega predizbora so se v sobotni finale uvrstili predstavniki Grčije, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Hrvaške, Litve in Poljske, ob njih so v finale neposredno uvrščene Avstrija kot država gostiteljica ter velika četverica Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo.
