Evrovizija

Četrtek, 14. 5. 2026, 21.00

56 minut

Drugi polfinale Evrovizije: med nastopajočimi tudi Slovenka

Eva Marija, Evrovizija, Luksemburg 2026 | Luksemburg v drugem evrovizijskem polfinalu predstavlja Eva Marija, pevka slovenskih korenin. | Foto EBU/Alma Bengtsson

Luksemburg v drugem evrovizijskem polfinalu predstavlja Eva Marija, pevka slovenskih korenin.

V drugem polfinalnem večeru Evrovizije se za preostalih deset vstopnic za finale poteguje 15 držav, med njimi Luksemburg, ki ga predstavlja pevka slovenskih korenin.

Trendi Bo Slovenki uspelo? Takšen rezultat ji napovedujejo stavnice.

Po prvem predizboru v torek se zdaj v dunajski Stadthalle za vstop v sobotni finale bori še preostalih 15 sodelujočih držav.

Vrstni red nastopajočih:

  1. Bolgarija: Dara - Bangaranga
  2. Azerbajdžan: Jiva - Just Go
  3. Romunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
  5. Češka: Daniel Žižka - Crossroads
  6. Armenija: Simón - Paloma Rumba
  7. Švica: Veronica Fusaro - Alice
  8. Ciper: Antigoni - Jalla
  9. Latvija: Atvara - Ēnā
  10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
  11. Avstralija: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Ukrajina: Leléka - Ridnym
  13. Albanija: Alis - Nân
  14. Malta: Aidan - Bella
  15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Iz prvega predizbora so se v sobotni finale uvrstili predstavniki Grčije, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Srbije, Hrvaške, Litve in Poljske, ob njih so v finale neposredno uvrščene Avstrija kot država gostiteljica ter velika četverica Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo. 

