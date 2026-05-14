RTV namesto Evrovizije v podporo Palestini, na Planet TV z drugačno potezo

Slovenija se letos zaradi bojkota ne udeležuje Evrovizije, ki se ta teden odvija na Dunaju. RTV Slovenija se je odločila, da bo na svojih programih v času Evrovizije predvajala desetdnevni sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine, na Planet TV pa so se odločili za drugačno potezo, saj bodo svojim gledalcem ponudili "nekoliko drugačen pogled na največje glasbeno evropsko tekmovanje" in predvajali izraelsko glasbeno komedijo Nori kolački (Cupcakes).

Pet radiotelevizij, med njimi slovenska, se je iz etičnih in moralnih razlogov (na jubilejni 70. Evroviziji nastopa tudi Izrael) odločilo, da na Dunaju ne bodo delile odra z Izraelom. Slovenija, Islandija, Irska, Nizozemska in Španija so se po decembrski skupščini EBU (Evropske radiodifuzne zveze), ki je organizatorka glasbenega tekmovanja, odločile, da na letošnji Evroviziji ne bodo sodelovale.

"V celoti spoštujemo odločitev petih radiotelevizij. EBU je demokratična organizacija, zato člani sami odločajo o tem, kaj želijo od EBU in kaj želijo, da predstavlja Evrovizija. In ja, kot največja glasbena prireditev na svetu nismo imuni proti vzponom in padcem sveta okoli nas," je v izjavi povedal direktor Pesmi Evrovizije Martin Green, ki v svojih izjavah poudarja nepolitičnost glasbene prireditve.

Na RTV namesto Evrovizije programski sklop Glasovi Palestine

Na RTV Slovenija so se odločili, da bodo v evrovizijskem tednu na programu nacionalne televizije namesto Evrovizije predvajali programski sklop Glasovi Palestine. S filmi, pogovornimi oddajami in analizami nameravajo osvetliti zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Programski sklop je Televizija Slovenija pripravila kot alternativo trem večerom tekmovanja za pesem Evrovizije, so zapisali na nacionalnem mediju.

Na Planet TV bodo predvajali film, ki Evrovizijo predstavi na humoren način

Za drugačno potezo kot na nacionalni televiziji pa so se odločili na televiziji Planet TV, kjer bodo predvajali, kot so zapisali, "nekoliko drugačen pogled na največje evropsko glasbeno tekmovanje" – to je izraelsko glasbeno komedijo Nori kolački (Cupcakes). Gre za lahkotno in zabavno parodijo na Evrovizijo, v kateri skupina prijateljev iz Tel Aviva med gledanjem televizijskega tekmovanja UniverSong spontano ustvari svojo pesem. Posnetek njihovega nastopa po naključju postane spletna uspešnica, prijatelji pa kmalu postanejo izraelski predstavniki na velikem mednarodnem glasbenem tekmovanju.

Ne zamudite, že ta četrtek ob 21.00 na Planet 2. Če se gre nacionalka propalestinsko propagando in zaradi antisemitizma blokira Evrovizijo, mi objavljamo @Israel film, ki na humoren način prikazuje prav Evrovizijo. In koga v filmu podpira Slovenija? RT https://t.co/pH4iKMbFf1 — Planet 18 (@PlanetTV) May 12, 2026

Kot poudarjajo na Planet TV, bodo lahko gledalci v filmu prepoznali "številne reference na pravo tekmovanje – od teatralnih nastopov do političnega glasovanja". V filmu pa se omeni tudi Slovenija, ki preko svoje televizijske predstavnice Izraelu podeli 10 točk, 12 točk pa slovensko občinstvo nameni Rusiji.

Seveda gre za nekoliko komičen filmski pristop, saj Rusija na evropskem glasbenem tekmovanju ne nastopa že nekaj let. Nazadnje je na Evroviziji nastopila leta 2021, saj so ji pri EBU leto pozneje zaradi invazije in vojne v Ukrajini prepovedali udeležbo. Edini ruski predstavnik, ki je Rusiji tudi prinesel evrovizijsko zmago, je bil leta 2008 Dima Bilan.