Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
14. 5. 2026,
10.48

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija RTV Slovenija Evrovizija Izrael film Planet TV

Četrtek, 14. 5. 2026, 10.48

24 minut

RTV namesto Evrovizije v podporo Palestini, na Planet TV z drugačno potezo

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Film, Nori kolački, planet tv | Na RTV Slovenija bodo v času Evrovizije predvajali sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine, na Planet TV pa komedijo Nori kolački, v kateri se omeni tudi Slovenija. | Foto posnetek zaslona/Planet tv

Na RTV Slovenija bodo v času Evrovizije predvajali sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine, na Planet TV pa komedijo Nori kolački, v kateri se omeni tudi Slovenija.

Foto: posnetek zaslona/Planet tv

Slovenija se letos zaradi bojkota ne udeležuje Evrovizije, ki se ta teden odvija na Dunaju. RTV Slovenija se je odločila, da bo na svojih programih v času Evrovizije predvajala desetdnevni sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine, na Planet TV pa so se odločili za drugačno potezo, saj bodo svojim gledalcem ponudili "nekoliko drugačen pogled na največje glasbeno evropsko tekmovanje" in predvajali izraelsko glasbeno komedijo Nori kolački (Cupcakes).

Pet radiotelevizij, med njimi slovenska, se je iz etičnih in moralnih razlogov (na jubilejni 70. Evroviziji nastopa tudi Izrael) odločilo, da na Dunaju ne bodo delile odra z Izraelom. Slovenija, Islandija, Irska, Nizozemska in Španija so se po decembrski skupščini EBU (Evropske radiodifuzne zveze), ki je organizatorka glasbenega tekmovanja, odločile, da na letošnji Evroviziji ne bodo sodelovale.

"V celoti spoštujemo odločitev petih radiotelevizij. EBU je demokratična organizacija, zato člani sami odločajo o tem, kaj želijo od EBU in kaj želijo, da predstavlja Evrovizija. In ja, kot največja glasbena prireditev na svetu nismo imuni proti vzponom in padcem sveta okoli nas," je v izjavi povedal direktor Pesmi Evrovizije Martin Green, ki v svojih izjavah poudarja nepolitičnost glasbene prireditve.

Na RTV namesto Evrovizije programski sklop Glasovi Palestine

Na RTV Slovenija so se odločili, da bodo v evrovizijskem tednu na programu nacionalne televizije namesto Evrovizije predvajali programski sklop Glasovi Palestine. S filmi, pogovornimi oddajami in analizami nameravajo osvetliti zgodbe ljudi in širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Programski sklop je Televizija Slovenija pripravila kot alternativo trem večerom tekmovanja za pesem Evrovizije, so zapisali na nacionalnem mediju.

Na Planet TV bodo predvajali film, ki Evrovizijo predstavi na humoren način

Za drugačno potezo kot na nacionalni televiziji pa so se odločili na televiziji Planet TV, kjer bodo predvajali, kot so zapisali, "nekoliko drugačen pogled na največje evropsko glasbeno tekmovanje" – to je izraelsko glasbeno komedijo Nori kolački (Cupcakes). Gre za lahkotno in zabavno parodijo na Evrovizijo, v kateri skupina prijateljev iz Tel Aviva med gledanjem televizijskega tekmovanja UniverSong spontano ustvari svojo pesem. Posnetek njihovega nastopa po naključju postane spletna uspešnica, prijatelji pa kmalu postanejo izraelski predstavniki na velikem mednarodnem glasbenem tekmovanju.

Kot poudarjajo na Planet TV, bodo lahko gledalci v filmu prepoznali "številne reference na pravo tekmovanje – od teatralnih nastopov do političnega glasovanja". V filmu pa se omeni tudi Slovenija, ki preko svoje televizijske predstavnice Izraelu podeli 10 točk, 12 točk pa slovensko občinstvo nameni Rusiji.

Seveda gre za nekoliko komičen filmski pristop, saj Rusija na evropskem glasbenem tekmovanju ne nastopa že nekaj let. Nazadnje je na Evroviziji nastopila leta 2021, saj so ji pri EBU leto pozneje zaradi invazije in vojne v Ukrajini prepovedali udeležbo. Edini ruski predstavnik, ki je Rusiji tudi prinesel evrovizijsko zmago, je bil leta 2008 Dima Bilan.

Evrovizija
Trendi Lahko Slovenci glasujemo na Evroviziji, čeprav ne sodelujemo?
Evrovizija Hrvaška
Trendi Kdo se je uvrstil v finale Evrovizije? Tu so rezultati prvega predizbora.
Eva Marija, Evrovizija, Luksemburg 2026
Trendi Bo Slovenki uspelo? Takšen rezultat ji napovedujejo stavnice.
Slovenija RTV Slovenija Evrovizija Izrael film Planet TV
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.