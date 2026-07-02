Kanada bo prihodnje leto sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, so danes sporočili organizatorji tekmovanja. Največji svetovni glasbeni dogodek, ki ga prenašajo v živo, se tako širi v Ameriko. Kanada je prva nova država, ki se je pridružila tekmovanju po Avstraliji, ki je to storila leta 2015.

Novico o sodelovanju Kanade na evrovizijskem tekmovanju so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA objavili prav na dan, ko v deželi javorja praznujejo narodni praznik dan Kanade.

Tekmovanje priljubljeno tudi v Kanadi

Podobno kot v deželi tam spodaj je tudi v Kanadi tekmovanje za Evrovizijo zelo priljubljeno. Na letošnjem tekmovanju je iz Kanade prišlo tretje največje število glasov za Evrovizijo med tistimi državami, ki same na tekmovanju niso sodelovale.

"Evropska radiodifizuna zveza (EBU) in njena najnovejša članica CBC/Radio-Canada, kanadska nacionalna javna radiotelevizija, z veseljem sporočata, da bo Kanada sodelovala na Evroviziji 2027 v Bolgariji," je EBU po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal v sporočilu za javnost.

Kot je ob tem povedal direktor evrovizijskega tekmovanja Martin Green, tekmovanje, ki je sicer nastalo v Evropi, še naprej izreka dobrodošlico svetu. Prav tako je po navedbah APA spomnil na dolgo zgodovino, ki kanadske umetnike povezuje s tem tekmovanjem. Med drugim je kasnejša kanadska glasbena diva Celine Dion leta 1988 evrovizijsko zmago pripela Švici s skladbo Ne partez pas sans moi.

Postali polnopravni člani EBU

EBU je že minuli teden sporočil, da je CBC/Radio-Canada postala polnopravna članica EBU, kar ji je tudi utrlo pot za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije.

"Največji glasbeni dogodek v živo na svetu prinašamo Kanadčanom. Naše sodelovanje (...) bo kanadskim talentom omogočilo, da se predstavijo na enem največjih glasbenih odrov na svetu," je ob tem po poročanju AFP povedala predsednica CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchard.

Na letošnjem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je bilo maja na Dunaju, je slavila predstavnica Bolgarije Dara s skladbo Bangaranga. Tekmovanje si je ogledalo 131 milijonov gledalcev.