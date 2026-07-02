Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
7.54

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Evrovizija Kanada tekmovanje glasba

Četrtek, 2. 7. 2026, 7.54

12 minut

Na Evroviziji odslej tudi Kanada

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Evrovizija 2026 Dunaj | EBU je že minuli teden sporočil, da je CBC/Radio-Canada postala polnopravna članica EBU, kar ji je tudi utrlo pot za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije. | Foto Guliverimage

EBU je že minuli teden sporočil, da je CBC/Radio-Canada postala polnopravna članica EBU, kar ji je tudi utrlo pot za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Foto: Guliverimage

Kanada bo prihodnje leto sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, so danes sporočili organizatorji tekmovanja. Največji svetovni glasbeni dogodek, ki ga prenašajo v živo, se tako širi v Ameriko. Kanada je prva nova država, ki se je pridružila tekmovanju po Avstraliji, ki je to storila leta 2015.

Novico o sodelovanju Kanade na evrovizijskem tekmovanju so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA objavili prav na dan, ko v deželi javorja praznujejo narodni praznik dan Kanade.

Tekmovanje priljubljeno tudi v Kanadi

Podobno kot v deželi tam spodaj je tudi v Kanadi tekmovanje za Evrovizijo zelo priljubljeno. Na letošnjem tekmovanju je iz Kanade prišlo tretje največje število glasov za Evrovizijo med tistimi državami, ki same na tekmovanju niso sodelovale.

"Evropska radiodifizuna zveza (EBU) in njena najnovejša članica CBC/Radio-Canada, kanadska nacionalna javna radiotelevizija, z veseljem sporočata, da bo Kanada sodelovala na Evroviziji 2027 v Bolgariji," je EBU po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal v sporočilu za javnost.

Kot je ob tem povedal direktor evrovizijskega tekmovanja Martin Green, tekmovanje, ki je sicer nastalo v Evropi, še naprej izreka dobrodošlico svetu. Prav tako je po navedbah APA spomnil na dolgo zgodovino, ki kanadske umetnike povezuje s tem tekmovanjem. Med drugim je kasnejša kanadska glasbena diva Celine Dion leta 1988 evrovizijsko zmago pripela Švici s skladbo Ne partez pas sans moi.

Postali polnopravni člani EBU

EBU je že minuli teden sporočil, da je CBC/Radio-Canada postala polnopravna članica EBU, kar ji je tudi utrlo pot za sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije.

"Največji glasbeni dogodek v živo na svetu prinašamo Kanadčanom. Naše sodelovanje (...) bo kanadskim talentom omogočilo, da se predstavijo na enem največjih glasbenih odrov na svetu," je ob tem po poročanju AFP povedala predsednica CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchard.

Na letošnjem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je bilo maja na Dunaju, je slavila predstavnica Bolgarije Dara s skladbo Bangaranga. Tekmovanje si je ogledalo 131 milijonov gledalcev.

Evrovizija Severna Makedonija
Trendi Severna Makedonija se po štirih letih vrača na Evrovizijo
Evrovizija Bolgarija
Trendi Evrovizija 2026: zmagala je Bolgarija
Evrovizija Kanada tekmovanje glasba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.