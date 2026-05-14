Čeprav se je Slovenija sodelovanju na letošnji Evroviziji odpovedala , bo na evrovizijskem odru vseeno stala slovenska pevka. Eva Marija Puc, pevka slovenskih korenin, s skladbo Mother Nature zastopa Luksemburg, kjer se je rodila in odraščala, za preboj v finale pa se bo borila v drugem predizboru. Nastopila bo pod zaporedno številko štiri. Prepričljiva favorita letošnjega izbora sta sicer Finca , ki jima stavnice napovedujejo 37 odstotkov možnosti za zmago, pred začetkom predizbora pa smo preverili še, kakšen rezultat napovedujejo slovenski pevki.

Po torkovem prvem predizboru so znani prvi finalisti letošnje Evrovizije. Med 15 državami, ki so se predstavile, so se v finale uvrstile Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Predstavnikom San Marina, Estonije, Gruzije, Črne gore in Portugalske se medtem ni uspelo uvrstiti.

Pred nami je še drugi predizbor, v katerem se bo za preboj v sobotni finale borilo 15 držav. Med njimi je tudi pevka slovenskih korenin, ki zastopa Luksemburg. S skladbo Mother Nature bo Eva Marija nastopila kot četrta po vrsti. Na stavnicah, ki merijo možnosti posameznih držav za uvrstitev v finale, pa tudi za zmago na tem tekmovanju, ji po zadnjih podatkih ne kaže najbolje. S 36-odstotki možnosti za uvrstitev je trenutno na predzadnjem, 14. mestu, kar je ne uvršča v finale.

Mother Nature je po besedah Eve Marije skladba, ki prinaša ljubezen in mir. V njej poziva k ponovni povezavi z notranjim otrokom in odpravljanju strahov. "S svojo pesmijo in sodelovanjem bi rada prinesla ljubezen in mir. To je tudi sporočilo moje pesmi – da ostaneš povezan z zemljo in ostaneš na trdnih tleh, da ne pozabiš, kdo si, in da v tem svetu ostanemo povezani z naravo in drug z drugim," je pred časom povedala za Siol.net.

Pesem je nastala v sodelovanju s Thomasom Stengaardom, Mario Broberg in Julie Aagaard, s katerimi se je srečala in povezala na evrovizijskem taboru za pisanje pesmi. Gre za prvo pesem Luksemburga na Evroviziji, ki je v celoti v angleškem jeziku.

"Rada občudujem svojo domovino. Opazila sem, da smo izseljenci najbolj zavedni Slovenci. Ne vem, ali je to zaradi tega, ker to, kar imaš, opaziš šele, ko odideš," je povedala za Siol.net. Foto: Massen Photography

Dvajsetletna glasbenica slovenskih korenin se je rodila v Luksemburgu, kjer je ob treh mlajših bratih tudi odraščala. Oba njena starša sta Slovenca, oče je Ljubljančan, mati pa Prekmurka. Poleg petja Eva Marija igra tudi violino, nad katero se je navdušila pri treh letih, ko je na Evroviziji videla nastop Alexandra Rybaka, ki je s skladbo Fairytale zmagal leta 2009. Nastopa od 14. leta, na luksemburškem konservatoriju pa je študirala violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih. Izobraževanje nadaljuje v Londonu, kjer študira kompozicijo in pisanje pesmi.

Nastop na Dunaju si je zagotovila z zmago na luksemburškem evrovizijskem izboru Luxembourg Song Contest. V prvem krogu izbora se je predstavilo osem izvajalcev, trije pa so se uvrstili v drugi krog. Zmagovalca je določila kombinacija glasov občinstva in osemčlanska mednarodna žirija. Eva Marija je na koncu slavila z 222 točkami, pred drugouvrščenim izvajalcem pa je imela 86 točk prednosti.

Po zmagi na nacionalnem izboru je spregovorila tudi za naš portal in nam med drugim zaupala, da so bili prvi tedni po izboru zanjo zelo hektični in polni adrenalina, nato pa se je umirila in s polno paro začela pripravljati na bližajoče se tekmovanje. Z njo smo se pogovarjali tudi o odraščanju in življenju v Luksemburgu, svoji povezavi s Slovenijo, kaj si misli o današnji Evroviziji in tem, da Slovenija na njej letos ne sodeluje.

Trideset let na Evroviziji niso sodelovali

Sodelovanje Luksemburga na Evroviziji ima zelo zanimivo zgodovino. Bili so med sedmerico držav, ki se je leta 1956 udeležila prve Evrovizije v Švici, kjer je s pesmijo Refrain zmagala že pokojna Švicarka Lys Assia. Do leta 1993 so sodelovali na vseh tekmovanjih (z izjemo leta 1959), potem ko so tistega leta končali med sedmerico najslabše uvrščenih držav, pa so se morali prihodnje leto izboru odpovedati. Vrnili bi se lahko leta 1995, a so udeležbo takrat zavrnili, tako kot tudi udeležbo na tekmovanjih nadaljnjih 30 let. Po 31 letih premora so se na Evrovizijo vrnili šele leta 2024, ko jih je s pesmijo Fighter predstavljala luksemburško-izraelska pevka Tali in državi prinesla 13. mesto.

Kljub 30-letni odsotnosti je Luksemburg na Evroviziji zmagal kar petkrat in velja za eno najuspešnejših držav na tem največjem evropskem glasbenem tekmovanju. Prvič je leta 1956 slavil Jean-Claude Pascal s pesmijo Nous les amoureux, štiri leta kasneje France Gall s pesmijo Poupée de cire, poupée de son, leta 1972 Vicky Leandros s pesmijo Après toi, naslednje leto Anne-Marie David s pesmijo Tu te reconnaîtras, nazadnje pa leta 1983, ko jim je zmago prinesla Corinne Hermès in njena pesem Si la vie est cadeu. Vse zmagovalne pesmi so bile v francoskem jeziku.

Nastop na Dunaju si je Eva Marija zagotovila z zmago na luksemburškem evrovizijskem izboru Luxembourg Song Contest.

