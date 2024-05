Ekskluzivni koncert Joker Out ob 50-letnici Poli

Foto: Perutnina Ptuj

Bila je zraven ob mnogoterih mejnikih, ki so zaznamovali naša življenja od sedemdesetih let in vse do danes. Tudi sama predstavlja enega od pomembnih mejnikov, ki so obogatili in predvsem popestrili naš vsakdan. Blagovna znamka Poli, danes prepoznavna globalno, je postala sinonim za posebno piščančjo klobaso št. 1 v Evropi, letos slavi svojih izjemnih 50 let. Od leta 1974 je blagovna znamka Poli zaprisežena dosledni kakovosti in originalni recepturi, ki navdušuje jedce Poli v več kot 20 državah po vsem svetu. V vseh teh letih je Poli razširila svojo ponudbo izdelkov in razvila pravcato družino priljubljenih izdelkov Poli.

NORI NA POLI, NORI NA JOKER OUT

Nobeno praznovanje abrahama ne sme miniti brez dobre glasbe, zato se je svetovna zvezda Poli povezala s slovenskimi glasbenimi zvezdniki, ki so tako kot Poli slovenski produkt, uspešen v tujini – skupino Joker Out.

Foto: Urša Premik

"Bila je z nami, ko smo se zaljubili v glasbo, bila je z nami, ko smo 'zaštartali' band, in mi bomo z njo na njenem rojstnem dnevu v petek, 14. junija. Se vidimo na Ptuju!" so v najavi na svojih družbenih omrežjih povedali priljubljeni glasbeniki Joker Out.

KAKO DO VSTOPNIC?

Zagotovite si vstopnice za ekskluzivno glasbeno doživetje s sodelovanjem v nagradni igri S Poli in Mercatorjem na koncert Joker Out, s katero lahko osvojite dve izmed deset tisoč vstopnic za koncert Joker Out.

Poleg glasbenega programa skupine Joker Out vas čaka bogato spremljevalno dogajanje. Uživali boste v izbranih okusih Poli izdelkov in široki paleti osvežilnih pijač. Poleg tega bodo pred in po koncertu ter med odmori navduševali tudi drugi talentirani glasbeniki.

Pripravite se na večer poln plesa, petja in nepozabnih glasbenih doživetij. Ekskluzivni dogodek se začne ob 16.00. Mladoletne osebe morajo biti v spremstvu staršev ali skrbnikov. Za dodatne informacije in natančen razpored spremljajte družbena omrežja blagovne znamke Poli.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ.