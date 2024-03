Brat Julie Roberts prispel na Hrvaško

Hrvaški producent in režiser Vjekoslav Katušin je v Osijeku začel snemati film Wrongful Death 2: Bloodlines, nadaljevanje lani posnetega trilerja Wrongful Death.

Kot v prvem tudi v drugem delu igra brat Julie Roberts Eric Roberts, čigar hči je še ena prepoznavna igralka – Emma Roberts.

Ob Robertsu bodo v Osijeku vse do konca junija snemali še igralci Michael Paré, Randy Havens, Costas Mandylor, Robert Miano, Massi Furlan, Chris Moss in Bai Ling, poročajo hrvaški mediji.

Vjekoslav Katušin in Eric Roberts na snemanju Foto: Profimedia

"Po pozitivnih odzivih na prvi film Wrongful Death ni bilo dvoma, da bomo posneli tudi drugi del," je ob tem povedal producent in režiser Katušin, "odločili smo se, da igralsko ekipo še okrepimo, in v čast mi je sodelovati s takšnimi imeni, še posebej, ker smo v Slavoniji in Baranji, mojih rodnih krajih."

Dodal je, da sta se Eric Roberts in Michael Paré že med snemanjem prvega filma navdušila nad Baranjo, še posebej nad pokrajino in kulinariko.

