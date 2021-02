Rupert Grint je svetovno slavo doživel z likom Rona Weasleyja v slavni franšizi Harry Potter, v kateri je zaigral ob Danielu Radcliffu in Emmi Watson.

A medtem ko si je večina oboževalcev ogledala vseh osem filmov, nekateri celo večkrat, je Rupert videl le tri, je priznal v nedavnem intervjuju za revijo Variety. Zadnjega si je torej ogledal leta 2004, ko je v kinematografe prišel Harry Potter in jetnik iz Azkabana.

"Prve tri sem videl na premierah, po tem pa sem jih nehal gledati. A zdaj, ko imam hčerko, si jih bom verjetno moral ogledati," je razkril v intervjuju. 32-letni igralec je prvič postal očka maja lani, ko sta z dolgoletnim dekletom, igralko Georgio Groome, dobila deklico Wednesday.

Rupert je z Emmo in Danielom igral deset let. Foto: IMDb

Svetovno slavo doživel pri komaj 12 letih

Grint se je v slavnega Rona Weasleyja prvič prelevil leta 2001, ko je bil star komaj 12 let in je na filmska platna prišel Harry Potter in kamen modrosti, nazadnje pa leta 2011, ko je bil na vrsti osmi in zadnji film iz franšize Harry Potter in Svetinje smrti - 2. del.

Po nadvse uspešnih filmih, ki so skupno zaslužili več kot sedem milijard evrov, so se odločili, da si Harry Potter zasluži še svojo serijo, kar je ravno pred kratkim potrdila produkcijska hiša HBO. Tudi tega se je Rupert dotaknil v omenjenem intervjuju in razkril, da ve zelo malo o seriji, niti tega, ali ga bodo povabili k sodelovanju.

