Slavna pisateljica čustveno o ugrabljeni avtistični oboževalki

Pisateljica J. K. Rowling je objavila tvit s fotografijo avtistične izraelske deklice in velike oboževalke Harryja Potterja. Ta je po mnenju izraelskih oblasti med talci, ki jih je Hamas ugrabil in odpeljal v Gazo po terorističnem napadu 7. oktobra.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4