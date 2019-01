Znani hollywoodski vegani in njihovi filmi

Če se še niste odločili, da bi januarja uživali vegansko hrano, vas bodo v to morda prepričale izjave in izkušnje naslednjih 15 zvezdniških veganov, ker so vsi z izjemo prvega igralci in igralke in ker gre za TV-priporočila, pa smo navedli tudi to, kje si jih lahko ogledate.

James Cameron (Avatar)

Režiser dveh najdonosnejših filmov vseh časov, Avatarja in Titanika, se je za veganstvo odločil zaradi klimatskih razlogov in boljše kakovosti življenja. "Bolj zdravi boste, živeli boste dlje, videti boste bolje. Imeli boste manj mozoljev. Vitkejši boste. Izžarevali boste zdravje. Imeli boste večji spolni nagon." • V torek, 15. 1., ob 3.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Joaquin Phoenix (Ona)

Igralec je vegetarijanec že od tretjega leta, pozneje pa je postal še vegan. Iz otroštva se živo spominja družinskega ribolova in zgroženosti, ki jo je občutil, ko so ujeli in ubili ribo. "Z bratom sva ju vprašala: 'Zakaj nama nista povedala, od kod prihaja meso?' Mama ni vedela, kaj nama naj odvre. V spominu imam, da sem jo videl jokati." • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jessica Chastain (Zaklonišče)

Dvakratna nominiranka za oskarja in boka za pravice živali je že 12 let veganka, rastlinski prehrani pa med drugim pripisuje zasluge za povečanje energije in čistejšo kožo. "Nikoli si nisem želela postati veganka, samo poslušala sem, kaj mi pravi telo." • V nedeljo, 6. 1., ob 16.21 na Planet PLUS.* │ Tudi v videoteki DKino.

Natalie Portman (Druga sestra Boleyn)

Vas zanima, kaj uživa prejemnica oskarja za glavno vlogo v filmu Črni labod? "Zjutraj pojem ovsene kosmiče ali avokadov topli sendvič. Uživam tudi vitamine – vitamin D, še vedno pa sem na predporodnih vitaminih. Enkrat mesečno dobim tudi injekcije vitamina B12, saj je ta edini, ki ga ni v veganski hrani." • V soboto, 5. 1., ob 6.35 na TV 1000.*

Ellen Page (Tanka linija smrti)

Igralka, ki jo je PETA leta 2014 razglasila za eno od najbolj vročih veganskih zvezdnic, je tvitnila naslednje vprašanje: "Zakaj se ljudje norčujejo iz veganov, medtem ko krut proces kmetijskega kmetovanja obravnava živali in naravni svet samo kot blago, ki se izrablja za dobičke?" • V soboto, 12. 1., ob polnoči na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Liam Hemsworth (franšiza Igre lakote)

Igralec je za revijo Men's Fitness pojasnil, kaj ga je vodilo v veganstvo: "Imam veliko prijateljev, ki so vegani. Izvorno je imel name velik vpliv Woody Harrelson, saj je vegan že 30 let ali nekaj takega. Z zbiranjem podatkov in na osnovi svojega fizičnega počutja sem sklenil, da moram nekaj spremeniti." • Franšiza Igre lakote je na voljo v videoteki DKino.

Woody Harrelson (Nespodobno povabilo)

57-letni igralec in zagovornik marihuane je vegan že od svojega 24. leta. "Nekoč sem se prehranjeval s hamburgerji in zrezki, vendar sem se po njih vedno počutil izmozganega. Moral sem se jim odpovedati, še prej pa sem se odpovedal mlečnim izdelkom." • V sredo, 9. 1., ob 21. uri na Diva.*

Zac Efron (Obalna straža)

Nekdanji lomilec najstniških src je svoj življenjski slog opisal z naslednjimi besedami: "Veganstvo je popolnoma spremenilo način delovanja mojega telesa, moje presnove hrane, kako se ta pretvarja v energijo, in način mojega spanja. Odlično je vplivalo tudi na mojo vadbo in dnevno rutino." • V nedeljo, 13. 1., ob 23.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Michelle Pfeiffer (Briljantina 2)

Zvezdnica se je za veganstvo odločila zaradi zdravstvenih razlogov, njegova dodatna prednost pa je, da dobro vpliva na kožo. "Veganska prehrana je veliko bolj zdrava, izognete pa se tudi strupom, ki lahko postarajo vašo kožo in telo. Na svoji koži sem hitro opazila spremembe." • V nedeljo, 6. 1., ob 10.15 na FOX Movies.*

Daryl Hannah (Jeklene magnolije)

Odkrita zagovornica veganstva pravi, da lahko z njim vsak posameznik pripomore k zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. "Industrijske farme onesnažujejo zrak, saj proizvajajo ogromne količine metana, ta pa ima veliko večji toplogredni učinek kot ogljik." • V soboto, 5. 1., ob 15.30 na TV 1000.*

Benedict Cumberbatch (Maščevalci: Brezmejna vojna)

Igralec je med promocijo najnovejšega filma o Maščevalcih razkril, da vzdržuje svojo "superjunaško" formo z rastlinsko prehrano, neprofitna organizacija borcev za pravice živali PETA pa ga je razglasila za najlepšega vegana preteklega leta. • V soboto, 12. 1., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kate Mara (Marsovec)

Igralka je resda veganka, to pa ne pomeni, da si ne more privoščiti dobrega burgerja. Trenutno je po lastnih besedah obsedena z nekim veganskim burgerjem brez glutena: "Ko sem ga poskusila, sem mislila, da sem se zmotila. Zaradi rdeče pese je bil videti krvav! Zdaj sem popolnoma zasvojena z njim." • Film Marsovec je na voljo v videoteki DKino.

Peter Dinklage (Večerja s Hervejem)

Zvezdnik serije Igra prestolov je bil že več let vegetarijanec, pred kratkim pa je postal še vegan. Kadar prizori v seriji od njega zahtevajo prehranjevanje z mesom, ga igralec zamenja s tofujem, gledalci pa bojda ne opazijo razlike. • V ponedeljek, 14. 1., ob 14.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Olivia Wilde (Neskončni teden)

Igralka pogosto prehaja iz vegetarijanstva v veganstvo in priznava, da je to lahko precej zahtevno. "Veganstvo ni vedno preprosto in dostopno, toda to je način življenja, ob katerim se počutim dobro, izboljša pa tudi moj videz." • Film Neskončni teden je na voljo v videoteki DKino.

Casey Affleck (Zbogom, punčka)

"Ko me ljudje vprašajo, zakaj ne jem mesa in drugih živalskih izdelkov, jim odgovorim: 'Ker so nezdravi in ker so produkt nasilne in okrutne industrije. Kure, krave in prašiči preživijo celo življenje v umazanem in utesnjenem okolju samo zato, da umrejo podaljšane in boleče smrti. Nato njihova telesa predelajo v živilske izdelke, ki dokazano prispevajo k boleznim srca in raku. Jesti to je jesti strup." • V četrtek, 10. 1., ob 2.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA Diva 233 DA