Zaradi koronavirusa prestavili celo sezono filmskih nagrad #video

Po Oskarjih in Baftah so uradno prestavljeni tudi Zlati globusi prihodnje leto. Zaradi pandemije koronavirusa se je celotna sezona najpomembnejših filmskih nagrad prestavila za (vsaj) dva meseca.

Podelitev zlatih globusov, filmskih nagrad, ki jih podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, je dogodek, ki vsako leto naznani začetek sezone najpomembnejših filmskih nagrad.

Zlate globuse tradicionalno podelijo v začetku januarja, letos je bilo to 5. januarja, prihodnje leto pa bodo občutno pozneje. Potem ko so zaradi pandemije koronavirusa, ki je paralizirala filmsko industrijo, prestavili podelitev oskarjev in baft prihodnje leto, so v ponedeljek tudi organizatorji Zlatih globusov naznanili nov datum podelitve.

78. podelitev zlatih globusov bo 28. februarja 2021, sta sporočila Združenje tujih dopisnikov Hollywooda in TV-mreža NBC. To je sicer datum, ko naj bi po prvotnih načrtih podelili oskarje - ti bodo zdaj v roke dobitnikov predvidoma romali 25. aprila.

Pretekli teden je podelitev nagrad bafta prestavila tudi britanska filmska akademija. Najprestižnejše filmske nagrade tradicionalno podelijo dva tedna pred Oskarji, prihodnje leto naj bi se to torej zgodilo 11. aprila.