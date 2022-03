Slavni igralec se poslavlja od kariere

Leta 2009 se je igralec poročil z manekenko Emmo Hemming, s katero ima devetletno Mabel in sedemletno Evelyn. Stike s prejšnjo družino je ohranil in leta 2020 so bili vsi skupaj v karanteni zaradi pandemije covida-19.

Družina je sporočila, da so pri Willisu potrdili afazijo, ki je prizadela njegove kognitivne sposobnosti, zaradi česar se poslavlja od kariere. Pod sporočilo so se podpisali soproga Emma, nekdanja soproga Demi Moore ter hčerke Rumer, Scout, Tallulah, Mabel in Evelyn.

Bolezen vpliva na sposobnost govora in pisanja

Afazija vpliva na sposobnost govora, pisanja in razumevanja verbalnega in pisnega govora. Ponavadi se pojavi po kapi ali poškodbi glave, lahko pa se razvije tudi postopoma zaradi možganskega tumorja ali drugih bolezni.

Willisova kariera v Hollywoodu traja že več desetletij, večinoma je nastopal v akcijskih filmih kot so Šund, Peti element, 12 opic, Mesto greha, Armageddon, Šesti čut in podobno.

Oskarja ni dobil, je pa dobil več drugih nagrad med njimi zlati globus in dva televizijska emmyja. Letos bo izšlo več njegovih filmov.