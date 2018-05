Zamolčani dokumenti (The Post)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meryl Streep in Tom Hanks v vznemirljivi in napeti drami Stevena Spielberga, ki razkriva ozadje objave zaupnih dokumentov o vietnamski vojni leta 1971. Nominaciji za oskarja za najboljši film leta in najboljšo glavno igralko!