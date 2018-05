Zakaj Slovenci norijo za zvezdniki žajfnic?

Jutri v Slovenijo prihaja turški igralec Burak Özçivit, ki je gledalce navdušil v nadaljevanki Sulejman Veličastni na Planet TV, kasneje pa tudi kot Kemal v Moja boš. Ob podobnih dogodkih v preteklosti je slovenske oboževalke in oboževalce telenovel zajela evforija. Zakaj so telenovele tako zelo priljubljene?

Evforija ob obisku tujih igralcev priljubljenih nadaljevank ni nikakršna novost. Julija leta 1998 je Slovenijo obiskala svetovna zvezdnica, mehiška igralka Leticia Calderon, bolj poznana kot Esmeralda iz istoimenske nadaljevanke. Zelenooka igralka je povsem prevzela slovenske oboževalci - da bi jo videli, so čakali dolge ure, podarjali so ji cvetje in plišaste igračke, jokali in kričali. Zvezdnica jim je naklonjenost vrnila in povedala, da je še nikjer niso sprejeli tako toplo kot v Sloveniji.

Lani je Slovenijo obiskal tudi gorski zdravnik Hans Sigl, ki je gledalke popolnoma obnorel v istoimenski seriji avstrijsko-nemške produkcije. Pred nakupovalnim središčem ga je pričakalo okoli 5.000 ljudi, igralec pa je oboževalkam in oboževalcem več kot eno uro delil podpise ter se z njimi fotografiral.

Zvezdnik serije Gorski zdravnik je med obiskom v Sloveniji več kot eno uro delil podpise in se fotografiral z oboževalci. Foto: STA

Od Sužnje Isaure, Dallasa, Dinastije, Rubi, Salome do najstniškega hita Rebelde in srhljive judežinje v Maščevanje je sladko, telenovele so v Sloveniji in drugod po svetu že dolgo zelo priljubljene.

Telenovele so najbolj priljubljene pri ženskah, moški predstavljajo tretjino vseh gledalcev. Najpogosteje jih gledajo starejše ženske in upokojenke ter gledalci iz nižjega srednjega in srednjega razred z nižjo in srednjo stopnjo izobrazbe.

Ponudba in človeška potreba po melodrami

Kako pa bi lahko pojasnili, zakaj so telenovele takšen fenomen in zakaj ljudje dolge ure čakajo v vrstah, da bi srečali igralca iz svoje najljubše telenovele?

"Težko rečemo, da gre za samostojen fenomen, ki je nastal iz preferenc občinstva. Zelo verjetno je, da je to sprožila ponudba na televiziji," pravi Breda Luthar, profesorica na Fakulteti za družbene vede, strokovnjakinja za medije, občinstva in potrošno kulturo. "Če mreže odkupijo pet novih turških nadaljevank, bodo ljudje to gledali. Ponudba teh nadaljevank na slovenski televiziji pa nato sproži preferenco ljudi za melodramo."

Turške nadaljevanke kažejo zelo tradicionalno sliko družine in sveta.

Po besedah Lutharjeve ni pomembno, ali je nadaljevanka turška, mehiška ali nemška, saj gre pravzaprav za tipično preferenco za melodramatsko imaginacijo. Za družinske tragedije, za zelo črno-belo sliko sveta, ki deli ljudi na dobre in zle, za usodna ljubezenska razmerja, globoka čustva… "Melodrama ljudem ponuja zelo jasen pogled na svet." Turške nadaljevanke so malo bolj specifične le zato, ker kažejo zelo tradicionalno sliko družine in sveta.

Manj izobraženi iščejo vzporedno realnost

Ker takšne nadaljevanke večinoma gledajo ženske, se moramo vprašati, kaj jim te ponujajo, pravi Breda Luthar. "Ta fenomen je treba interpretirati tudi v kontekstu tradicionalnih ženskih vlog, te pa se danes ponavadi pojavljajo pri manj izobraženih."

Lutharjeva meni, da gre pri melodrami za alternativno realnost, ki je nekako podobna tistemu, za kar so ženske tradicionalno odgovorne. Tradicionalno je ženska nekdo, ki je odgovoren za čustva in urejanje odnosov v družini. "Manj izobražene ženske v teh nadaljevankah verjetno iščejo nekakšen nasvet, neko vzporedno realnost in tudi olajšanje glede na njihovo stanje."

Nekateri telenovele gledajo z ironično distanco

Kjerkoli v Sloveniji se je leta 1998 pojavila Leticia Calderon, so jo pričakale množice ljudi. Foto: YouTube Po drugi strani pa to, da takšne nadaljevanke skoraj izključno gledajo le ženske, govori tudi o ločenem svetu moških in žensk. Ženske gledajo melodrame ter se ukvarjajo s socialnim, emocionalnim in družinskim, moški pa tradicionalno gledajo novice in šport, njihova alternativna realnost pa je igra znotraj športa.

Potrebo po melodrami moramo razumeti tudi kot potrebo po teh močnih čustvih, ki jih melodrama vsebuje. V življenju žensk, ki to gledajo, teh čustev v taki obliki domnevno ni. "Njihovo življenje je verjetno veliko bolj banalno in rutinsko. S telenovelami pa to podoživljajo," meni Breda Luthar. "Obstaja pa tudi vidik, ki ga ne smemo zapostaviti. To je, da nekateri ljudje telenovele gledajo z ironično distanco in skepso ter se naslajajo nad bizarnostjo tega 'sveta'."

Antropološke značilnosti in romantizacija

Zakaj pa so ljudje pripravljeni zapraviti velike vsote, da bi dobili podpis ali se fotografirali z zvezdniki teh nadaljevank? V primeru obiska Buraka Özçivita bodo morali tisti, ki si zvezdnika ne želijo le videti, ampak tudi prejeti njegov podpis ali se fotografirati z njim, kupiti darilne bone v določeni vrednosti.

Več kot 5000 ljudi je pred nakupovalnim centrom pričakalo gorskega zdravnika Hansa Sigla. Foto: STA

Po mnenju Brede Luthar gre tukaj za nekakšne antropološke zadeve, ki so prastare. Ko je šel kralj v starih časih med ljudstvo in navadnemu človeku položil roko na glavo, je to pomenilo, da bo ta ozdravljen, imel srečo in podobno. Torej se delček človeka, ki ima sveti status, "prenese" nate.

"Težko je natančno govoriti o tem, kaj ta podpis in fotografija človeku točno pomenita. Ne smemo pa pozabiti, da gre tudi za romantično oboževanje igralca v kontekstu tega, kar igra, njegovega lika. Velika razlika je tudi v tem, da so v teh serijah moški pripravljeni vse narediti za žensko, to je neke vrste romantizacija," je sklenila Lutharjeva.

V spodnjem videu si lahko ogledate, kako so Esmeraldo oz. Leticio Calderon sprejeli slovenski oboževalci.

