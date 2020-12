Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Govorice, da se bo legendarna serija Seks v mestu vrnila na male ekrane, so vse glasnejše. A tudi če se bo to zgodilo, serija ne bo takšna, kot smo jo poznali, saj bo v njej manjkal pomemben lik.

Že nekaj tednov se govori o ponovni oživitvi ene najuspešnejših serij Seks v mestu, ki jo je šest let predvajal HBO, nove epizode pa naj bi se vrnile na njegovo novejšo platformo za predvajanje TV-vsebin, HBO Max.

Vendar z veliko spremembo: v njih ne bo več nastopila Kim Cattrall, ki jo je občinstvo spoznalo kot s seksom obsedeno PR-ovko Samantho Jones. Cattrallove namreč sodelovanje v novi seriji ne zanima, medtem ko naj bi njene nekdanje soigralke Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) in Kristin Davis (Charlotte York) že pristale na ponovno snemanje.

Seks v mestu so predvajali med letoma 1998 in 2004. Seriji sta sledila dva filma, leta 2008 in leta 2010, ki pa še zdaleč nista bila tako uspešna. Foto: Getty Images

Tokrat ni govorila o sporu s soigralko

64-letna kanadsko-ameriška igralka, ki je bila kot Samantha Jones izjemno priljubljena, je svojo odločitev, da ne bo več del serije, ponovno razložila pred nekaj dnevi v podcastu Women’s Prize for Fiction. Dejala je, da se ji umik zdi edina prava odločitev in da je to poglavje svoje igralske kariere dokončno zaprla.

"Vesela sem, da lahko imam izbiro, da se lahko po lastni volji odločim, kaj si želim oziroma ne želim početi. Ne bi bila dobra v nečem, če tega ne bi hotela početi."

Ob tem se tokrat ni dotaknila spora z osrednjo junakinjo serije, Sarah Jessico Parker, s katero se menda nista razumeli že na snemanju, nato pa se je vse skupaj le še stopnjevalo.

Pred slabima dvema letoma se je prepir preselil celo v medije, Kim pa je o tem brez dlake na jeziku govorila tudi na intervjujih.

