Zvezdnik Seksa v mestu izbral stran pri prepiru med soigralkama

Jason je izbral stran. Foto: Getty Images

Spora igralk iz priljubljene serije Seks v mestu ni komentiral nihče od njunih soigralcev - do zdaj. Jason Lewis, ki ga številni poznajo kot Samanthinega (Kim Cattrall) fanta Smitha Jerroda, je v nedavnem intervjuju dejal, da je na strani Sarah Jessice Parker:

Če ne znaš povedati ničesar lepega, ne reci ničesar. Moram reči, da je bila Sarah vedno zelo ljubezniva in zelo profesionalna. Lahko rečem, da je zelo prijeten človek, vedno je bila dobra do mene.

Ob tem ga je voditelj vprašal, ali drugi niso bili prijazni do njega, ob čemer se je zasmejal: "Sarah je bila čudovita." Na vprašanje, ali je torej na njeni strani, je odgovoril pritrdilno.

Vse skupaj se je začelo lani poleti, ko so se pojavile nove govorice o snemanju tretjega filma Seks v mestu. Sarah naj bi dejala, da se to najbrž ne bo zgodilo, saj ima Kim nerazumne zahteve, nato pa je Kim opravila intervju s Piersom Morganom in javno dejala, da nikoli več ne bo posnela filma Seks v mestu.

A ne samo to. Med drugim je razkrila še to, da Sarah med snemanjem ni bila prijazna do nje, da je nikoli ni imela za prijateljico ter da je serija pravzaprav kriva, da ni imela otrok. Sarah je to komentirala šele v začetku leta in dejala, da so jo Kimine trditve zelo prizadele.

Vse skupaj se je nato nadaljevalo, ko je Sarah Kim ob izgubi brata izrazila sožalje, ta pa jo je označila za hinavko.

