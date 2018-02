Sarah Jessica Parker je strta zaradi izjav Kim Cattrall

Kim (tretja z leve) pravi, da na soigralke nikoli ni gledala kot na prijateljice in to je Sarah zelo prizadelo. Foto: Getty Images

Igralka Kim Cattrall, ki je blestela kot Samantha Jones v uspešni seriji Seks v mestu, je pred meseci v intervjuju s Piersom Morganom razkrila, da s soigralkami Sarah Jessico Parker, Kristin Davis in Cynthio Nixon nikoli ni bila prijateljica, temveč le sodelavka.

Poleg tega je dodala tudi, da si ne želi zaigrati v morebitnem tretjem filmu o serijah, saj so prav te negativno vplivale na njeno zasebno življenje. Prenatrpan urnik snemanja serij namreč krivi za to, da nikoli ni imela otrok. Poleg tega je dejala, da bi bila Sarah lahko prijaznejša, odnosi z vsemi dekleti pa so bili škodljivi, pravi.

Zdaj pa se je oglasila Sarah Jessica Parker, ki pravi, da je strta zaradi Kiminih izjav.

"To me je zelo razburilo, saj se sama najine izkušnje ne spominjam tako. Bila je profesionalna izkušnja, a je postala osebna, saj sva skupaj preživeli leta in leta ... Toliko let, ko z nekom ustvarjaš nekaj posebnega, je velik privilegij."

Voditelj Andy Cohen, ki mu je Sarah zaupala svoje občutke, jo je nato še vprašal, kaj misli o tem, da bi na Samanthin lik pozabili tako, da bi v seriji pač umrla, če noče zaigrati v še enem filmu.

"Ko bi vsi dovolj dolgo žalovali, bi odločitev prepustili Michaelu (Patricku Kingu, ustvarjalcu serije in filmov, op. p.)."

Cynthia, Jessica in Kristin so bile zgodba zase. Foto: Getty Images

Po Kiminih izjavah, da noče več biti del Seksa v mestu, se je začelo šušljati, da bi jo lahko nadomestila Sharon Stone, ta ideja pa je všeč tudi Sarah.

