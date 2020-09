Sodeč po arhivih poljskega IPN naj bi Britanec James Bond na Poljsko prispel 18. februarja 1964 in je bil uradno zaposlen kot arhivist vojaškega atašeja na britanskem veleposlaništvu. Na tem položaju naj bi ga kmalu opazili poljski protiobveščevalni uradniki.

Direktorica IPN, Marzena Kruk, je razložila, da je Bond, sodeč po zapisih, v letih 1964 in 1965 potoval po severovzhodnem delu Poljske, največ časa pa naj bi prebil v mestih Białystok in Olsztyn.

"Rad je imel ženske, enako kot njegov literarni soimenjak," je za Reuters povedala Krukova in dodala, da je bil oprezen in zgovoren, a v arhivih niso našli nobene omembe martinija, pijače, ki jo najraje pije fiktivni agent, so pa razbrali, da je bil očitno oboževalec poljskega piva.

James Albert Bond se je na Poljskem mudil eno leto, od 1964 do 1965. Foto: zajem zaslona

"James Bond je zares obstajal"

Sodeč po dokumentih je bil Bond pod strogim nadzorom in je poskušal "prodreti v vojaške ustanove" v sovjetski satelitski državi, vendar niso našli nobenih dokazov, da je vzpostavil kakršenkoli stik s poljskimi državljani. Če bi, bi ti zaradi sodelovanja z agentom z druge strani železne zavese občutili resne posledice.

Poljsko je zapustil po enem letu, verjetno zato, "ker ni našel nič pomembnega, o čemer bi poročal", so zapisali pri IPN na svojem uradnem profilu na Facebooku in še dodali:

"Vsekakor lahko potrdimo, da je na vrhuncu obdobja hladne vojne zares obstajal moški z imenom James Bond, ki je bil po vsej verjetnosti britanski agent."

Flemingu se je to zdelo najdolgočasnejše ime

Literarni lik Jamesa Bonda je angleški pisatelj Ian Fleming ustvaril leta 1952, navdih pa je našel v več posameznikih, ki jih je tedaj srečeval, med drugim tudi v svojem bratu Petru. Ime je prevzel po karibskem ornitologu, strokovnjaku za ptiče, Jamesu Bondu. Fleming, tudi sam občudovalec ptic, je imel pri sebi njegovo knjigo, ko ga je nenadoma prešinilo, da bi bilo to ime popolno za njegov lik.

V intervjuju za The New Yorker leta 1962 je pojasnil, da je to ime izbral zato, ker se mu je zdelo "najdolgočasnejše ime na svetu", in da je sprva želel, da bi bil tudi Bond dolgočasnež. "Hotel sem, da bi bil čisto nezanimiv moški, ki se mu dogajajo zanimive stvari."

O Bondu je napisal 12 romanov in dve zbirki kratkih zgodb, devet let po izidu prve knjige pa je zaživel še na filmskem platnu, kjer ga je v filmu Dr. No upodobil Sean Connery. Do zdaj so o slavnem agentu 007 posneli že 25 filmov, zadnji, Ni čas za smrt, bo premiero doživel 12. novembra.

To bo peti in hkrati zadnji film z Danielom Craigom, ki se je v agenta prvič prelevil leta 2006 v filmu Casino Royale, nato pa še v filmih Kvantum sočutja (2008), Skyfall (2012) in Spectre (2015).

Napovednik za film Ni čas za smrt:

