V formi s programom Dr. Fit #video

Kot večina zaposlenih verjetno tudi vi veliko časa preživite v sedečem položaju. Raziskave kažejo, da to lahko poveča možnost različnih zdravstvenih težav in obolenj.

Na vašo srečo je mogoče negativnim učinkom sedenja ubežati preprosto – z več gibanja.

Srednje do visoko zahtevna redna fizična vadba že pri otrocih in mladostnikih poveča koncentracijo, izboljša razpoloženje in zmanjša telesno težo ter obseg pasu. Pri odraslih so učinki redne telesne vadbe podobni. Poleg tega gibanje zmanjša tveganje za nastanek raka, bolezni sodobnega človeka.

Če želite izboljšati splošno počutje brez obiskov telovadnice ali uporabe dragih naprav, spremljajte program Dr. Fit. Ta vas bo na preprost način privedel do tega, da boste v svoj dan vnesli več aktivnosti. Nikoli ni prepozno, da spremenite življenjski slog.

TV-program za vse, ki vas zanima zdrav življenjski slog

TV-program Dr. Fit nudi zanimive vsebine za vse, ki vas zanima zdrav življenjski slog, saj ponuja številne nasvete, oddaje in programe za aktivnejše življenje. Z vadbo, ki jo za gledalce pripravljajo različni znani osebni vaditelji in vaditeljice, se boste z lahkoto znebili odvečnih kilogramov ter preoblikovali in okrepili svoje telo.

Za popolno telo sta potrebni volja in trud. Spremenite svoj vsakdan in miselnost s pomočjo programa Dr. Fit. Vaše telo vam bo hvaležno, to pa se bo poznalo tako na fizičnem kot duševnem zdravju.

Dr. Fit na televiziji Telekoma Slovenije: programski mesti 311 in 312 (HD).

Promocijski video programa Dr. Fit:

