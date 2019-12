Umrl je zvezdnik kultne serije Zvezdne steze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški mediji poročajo, da je pretekli konec tedna umrl zvezdnik kultne serije Zvezdne steze Rene Auberjonois.

V televizijski seriji Zvezdne steze: Deep Space Nine je Auberjonois med letoma 1993 in 1999 nastopal v vlogi glavnega varnostnika Oda, v televizijski seriji Zvezde na sodišču pa je več let – od leta 2004 – nastopal v vlogi odvetnika. Zaigral je tudi v več celovečernih filmih, med drugim v MASH.

Auberjonois (levo) je v Zvezdnih stezah upodabljal glavnega varnostnika Oda. Foto: IMDb

Njegova igralska kolega George Takei in William Shatner sta že izrazila globoko žalost ob novici, da je umrl: "To je strahotna izguba," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Takei ter dodal: "Bil je najbolj čudovit, ljubeč in inteligenten moški, kar sem jih poznal." Shatner pa je zapisal, da bo v spominu ohranil svoje "čudovito prijateljstvo" z Auberjonoisom.

Igralčev sin Remy Auberjonois je za ameriški portal Entertainment Weekly sporočil, da je bil za očeta usoden pljuči rak.