TV-serija o Slobodanu Miloševiću dviguje prah #video

31. marca 2001, pred točno dvema desetletjema, je srbski predsednik Slobodan Milošević z družino preživel še zadnje ure v njihovi vili na Dedinju v Beogradu.

Zgradba je bila obkoljena s policisti, protestniki in Miloševićevimi podporniki, medtem ko se je srbska vlada s premierjem Zoranom Đinđićem na čelu pogajala z Miloševićem. ZDA so namreč zahtevale, da ga Srbija izroči mednarodnemu sodišču v Haagu zaradi obtožb o vojnih zločinih na območju nekdanje Jugoslavije, napete razmere pa so se končale z Miloševićevo aretacijo.

Zgodba o dogajanju v zadnjih dneh pred Miloševićevo aretacijo je zdaj dobila televizijsko obliko - miniserijo Družina (Porodica). Prva epizoda, ki jo je srbska radiotelevizija predvajala v ponedeljek, je bila ta dan najbolj gledana televizijska vsebina v državi in pričakovano sprožila burne razprave.

Napovednik serije:

"Boste posneli tudi serijo o tem, kako je v tistem času živelo ljudstvo," je novico o seriji komentiral eden od spletnih bralcev, "kako so upokojenci po Kalemegdanu lovili golobe? Kako so skakali z zgradb, ker so bili lačni? Kako nismo imeli ničesar in kako so se ljudje komaj preživljali?"

Najpogosteje slišan očitek je, da serija poskuša "rehabilitirati družino Milošević", poročajo srbski mediji. "Videti je, kot da so ga obtožili in aretirali le zato, ker je nekdanji predsednik, ki je izgubil volitve, mimogrede pa omenijo še neke zločine in korupcijo," je na Twitterju zapisala novinarka Antonela Riha.

Slobodana Miloševića igra Boris Isaković, ki je moral za preobrazbo v nekdanjega srbskega predsednika v maski vsakič prebiti kar štiri ure. Foto: IMDb

S serijo je skrajno nezadovoljna tudi Marija Milošević, Slobodanova hči, vendar iz povsem drugih razlogov. "Pretreslo jo je, da so o tragediji njene družine posneli serijo, ob tem pa jo boli tudi, da prikazani dogodki ne odražajo resničnosti," je za srbski tabloid Alo! izjavil njen odvetnik.

