Tom Cruise prihaja v Slovenijo snemat nov film?

POP TV je poročal, da naj bi v Kočevje prišla hollywoodska produkcija, ki snema film s Tomom Cruisom. Zvezdnik se je namreč v zadnjih mesecih gibal v naši bližini, ko je v Italiji snemal prizore za akcijski film Misija: Nemogoče.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je za STA dejal, da podrobnih informacij o tem, kdo snema, nima. Tudi tisti, ki so do zdaj v Kočevju delali z omenjeno filmsko ekipo, so morali podpisati dogovor, da o zadevi ne bodo govorili. "Je pa čutiti, da je proračun ekipe zelo velik in da ne gre za snemanje zgolj neke tretjerazredne produkcije," je za STA dejal kočevski župan.

Foto: Jaka Arbutina/Mediaspeed/slovenia.info

Občina je po njegovih besedah pri zadevi za zdaj sodelovala v delu, kjer je šlo za organizacijo zaprtja ceste Strma reber. "Naprošeni smo tudi bili, da pomagamo pri zagotavljanju nastanitvenih zmogljivosti za snemalno ekipo, ki je kar zajetna. Mislim, da je bilo govora o 150 in več ljudeh, ki so nastanjeni delno v Kočevju, delno v okolici in delno tudi na Hrvaškem," je za STA pojasnil župan.

Po poročanju POP TV naj bi ekipa začela snemati prihodnji teden, ko bo v Kočevje pripotoval še njen preostali del.

Preberite še: