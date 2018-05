To pesem je pela umirajočemu stricu

Lara bo na polfinalnem odru odpela posebno pesem, ki jo spominja na pokojnega strica. Foto: Planet TV

"Stric, ki sem ga imela zelo rada in s katerim sem nekaj časa živela, mi je podaril album Celine Dion in ena pesem na zgoščenki mi je bila še posebej všeč pesem. Potem pa je zbolel, in ko je ležal na postelji, sem velikokrat sedela z njim in mu pela prav to skladbo," je svojo zgodbo delila Lara Žgajnar.

Dodala je, da jo prav ta pesem najbolj spominja nanj in da ko jo prepeva, se v njej prebudijo posebni spomini.

Katera je tista skladba slavne kanadske pevke Celine Dion, ki jo bo na polfinalnem odru Nove zvezde Slovenije odpela mlada Lara in ali se ji bo z nastopom uspelo prebiti v finale, preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV.



